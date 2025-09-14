ARÉNA
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
traffic jams in the city, road, rush hour
Nyitókép: Jung Getty/Getty Images

Új megoldást dolgoztak ki a dugók csökkentésére

Infostart

Azért valami még kelleni fog hozzá, hogy tényleg működjön.

A Nissan új technológiát fejlesztett ki a közlekedési dugók csökkentésére, amely a járművek közötti kommunikációval koordinálja az autók sebességét a forgalomban - írta az Autoblog alapján a Portfolio.

A vállalat a Contra Costa Transportation Authority (CCTA) és a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) közreműködésével dolgozta ki a Cooperative Congestion Management (CCM) rendszert a szilícium-völgyi fejlesztőközpontjában.

A technológia lényege, hogy az autók közötti kommunikáció segítségével koordinálja a járművek sebességét, így csökkentve a torlódásokat.

A közlekedési mérnökök régóta tudják, hogy a forgalmi dugók részben a vezetési szokásokból erednek: a túl kicsi követési távolság miatt a sofőrök nem látják időben a lassulást, ami hirtelen fékezéshez és dominóhatáshoz vezet.

A CCM rendszerben egy vezető jármű adatokat gyűjt a forgalom üteméről, és továbbítja azokat a többi csatlakoztatott járműnek. A rendszer ezután beállítja a követési távolságot és a sebességet minden csatlakoztatott jármű számára, amelyek 30-60 másodperccel követik a vezető autót. A második járműcsoport így finoman módosíthatja sebességét a torlódás előtt, egyenletes puffert teremtve a mögöttük haladóknak.

A San Francisco-öböl térségében, az Interstate 680-as autópályán végzett 600 mérföldes tesztelés során a CCM szoftverrel felszerelt járművek 85%-kal kevesebb erős fékezést regisztráltak, és 70%-kal kevesebb időt töltöttek álló helyzetben a forgalomban. A technológia emellett csökkentheti a stop-go forgalomban gyakori, követési távolság be nem tartásából eredő hátsó ütközések számát is.

A Nissan tisztában van azzal, hogy nehéz lesz elfogadtatni az újítást, és reméli, hogy a vezetők oktatásával megoldhatja a probléma emberi tényezőjét: "Együttműködésre van szükség. Ha a sofőrök nem fogadják el a megoldást, nehéz lesz bevezetni."

