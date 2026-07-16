Rollerrel érkezett az utcai támadó, keresi a rendőrség – videó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága 01210/1010/2026. bűnügyi számon súlyos testi sértés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen – írja felhívásában a rendőrség.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi 2026. július 7-én 22:40 körül egy csepeli bank előtt előzmény nélkül egy alkalommal úgy megütött egy másik férfit, hogy a sértett nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett.

A bántalmazó rollerrel érkezett a cselekmény helyszínére társával, egy másik férfival.

A két férfiról videofelvételt is készített egy térfigyelő kamera: