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Elektromos rolleres várakozik az utcán.
Nyitókép: Getty Images/eclipse_images

Rollerrel érkezett az utcai támadó, keresi a rendőrség – videó

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Az elkövetőt és társát egy térfigyelő kamera rögzítette, ahogy ketten érkeznek egy rolleren a bűncselekmény csepeli helyszínére.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága 01210/1010/2026. bűnügyi számon súlyos testi sértés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen – írja felhívásában a rendőrség.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi 2026. július 7-én 22:40 körül egy csepeli bank előtt előzmény nélkül egy alkalommal úgy megütött egy másik férfit, hogy a sértett nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett.

A bántalmazó rollerrel érkezett a cselekmény helyszínére társával, egy másik férfival.

A két férfiról videofelvételt is készített egy térfigyelő kamera:

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