Buddhista szerzetesek csempészték a kábítószert

Hatalmas mennyiségű drogot találtak csomagjaikban, huszonkét Srí Lanka-i buddhista szerzetest tartóztattak le vasárnap az ország fő nemzetközi repülőterén. A csoport Thaiföldről tért haza, a hatóságok szerint négynapos bangkoki nyaraláson vettek részt – írta meg az Origo.

A Srí Lanka-i vámhatóság közlése szerint a szerzetesek bőröndjeiben összesen csaknem 110 kilogrammnyi, tehát 242 fontnyi Kush nevű, erős kannabiszfajtát találtak. A hatóságok szerint a kábítószert a bőröndök álrekeszeibe rejtették. Mindegyik szerzetes nagyjából öt kilogramm kábítószert vitt magával – mondta el egy szóvivő.

Mint a cikkben olvasható, a letartóztatottak többsége fiatal szerzetestanuló volt Srí Lanka különböző templomaiból. Az utazást a beszámolók szerint egy üzletember finanszírozta. A vámhatóság szerint ez volt a valaha volt legnagyobb Kush-fogás a reptéren. A szerzeteseket átadták a rendőrségnek, várhatóan bíróság elé állítják őket.