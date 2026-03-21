Vádat emeltek Kínában a Saolin Templom apátja ellen

A 60 éves szerzetest, Si Jung-hszint (civil nevén Liu Jing-cseng) már tavaly megfosztották vallási státuszától, amikor vizsgálat indult ellene sikkasztás és „erkölcstelen életvitel” gyanúja miatt.

Akkori közlés szerint azzal gyanúsították, hogy projektekre szánt templomi pénzeket és templomi vagyont sikkasztott el, továbbá „súlyosan megsértette” a buddhista előírásokat egyebek közt azzal, hogy hosszú ideje helytelen viszonyt tartott fenn több nővel, és legalább egy törvénytelen gyermek apja.

A Kínai Buddhista Szövetség akkori közleménye szerint az apát „hitvány cselekedetei súlyosan rontják a buddhista közösség jóhírét és aláássák a szerzetesekről kialakult képet”; a szövetség szilárd támogatásáról biztosította az ügy hatósági kivizsgálását a hatályos törvényekkel összhangban.

A 495-ben alapított Saolin Templomot tartják számon az ősi kínai harcművészet, a kungfu bölcsőjeként. Si Jung-hszin 1981-ben lépett be a Saolin Templom közösségébe, 1999-ben lett a templom apátja. Sí Jung-hszin igyekezett minél több üzleti hasznot húzni az 1500 éves vallási intézmény hírnevéből, és már régóta csak „elnök-vezérigazgató szerzetesként” (CEO monk) emlegették.