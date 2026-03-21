ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 21. szombat Benedek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Saolin templom Kínában.
Nyitókép: Pixabay

Vádat emeltek Kínában a Saolin Templom apátja ellen

Infostart / MTI

Kínában vádat emeltek a híres Saolin Templom apátja ellen hatásköri túllépés, csalás, sikkasztás, megvesztegetési pénzek adása és elfogadása miatt - jelentette be a közép-kínai Honan tartomány ügyészsége.

A 60 éves szerzetest, Si Jung-hszint (civil nevén Liu Jing-cseng) már tavaly megfosztották vallási státuszától, amikor vizsgálat indult ellene sikkasztás és „erkölcstelen életvitel” gyanúja miatt.

Akkori közlés szerint azzal gyanúsították, hogy projektekre szánt templomi pénzeket és templomi vagyont sikkasztott el, továbbá „súlyosan megsértette” a buddhista előírásokat egyebek közt azzal, hogy hosszú ideje helytelen viszonyt tartott fenn több nővel, és legalább egy törvénytelen gyermek apja.

A Kínai Buddhista Szövetség akkori közleménye szerint az apát „hitvány cselekedetei súlyosan rontják a buddhista közösség jóhírét és aláássák a szerzetesekről kialakult képet”; a szövetség szilárd támogatásáról biztosította az ügy hatósági kivizsgálását a hatályos törvényekkel összhangban.

A 495-ben alapított Saolin Templomot tartják számon az ősi kínai harcművészet, a kungfu bölcsőjeként. Si Jung-hszin 1981-ben lépett be a Saolin Templom közösségébe, 1999-ben lett a templom apátja. Sí Jung-hszin igyekezett minél több üzleti hasznot húzni az 1500 éves vallási intézmény hírnevéből, és már régóta csak „elnök-vezérigazgató szerzetesként” (CEO monk) emlegették.

Kezdőlap    Külföld    Vádat emeltek Kínában a Saolin Templom apátja ellen

kína

vádemelés

saolin-templom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 21. 09:59
2026. március 21. 09:06
×
×