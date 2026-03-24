BuddhaBot – a bhutáni szerzetesek már AI-t használnak spirituális útmutatásra

A rendszert a kiotói egyetem kutatócsoportja fejlesztette együttműködésben a Teraverse japán vállalattal. A projektet Kumagai Szeidzsi buddhizmuskutató professzor vezeti, aki egyben templomi apát is. A cél olyan digitális eszköz létrehozása volt, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók párbeszédet folytassanak a Buddha tanításaival.

A chatbot buddhista alapművekre – köztük a Dhammapadára – támaszkodva ad válaszokat, és generatív mesterséges intelligenciát használ a tanítások értelmezésére. A továbbfejlesztett BuddhaBot Plus már a ChatGPT-technológiára épül, és részletesebb magyarázatokat kínál, mint a korábbi, 2021-es verzió.

A rendszert 2025-ben vezették be Bhutánban kísérleti jelleggel, jelenleg mintegy 450 szerzetes használja. A bhutáni központi kolostori testület hivatalos kérésére indult projekt keretében a technológiát először szűk körben, ellenőrzött körülmények között tesztelik, mielőtt szélesebb körben elérhetővé válna.

A Kiotói Egyetem közleménye szerint a rendszer tanítási adatbázisa folyamatosan bővül: a korai buddhista szövegek mellett filozófiai és későbbi irányzatok műveit is feldolgozzák, hogy pontosabb válaszokat adhasson. A projekt többéves ütemezésben zajlik, amelynek során fokozatosan terjesztenék ki a használatot a teljes bhutáni szerzetesi közösségre, majd más országokra is.

A fejlesztők szerint a MI segíthet kezelni a szerzeteshiányt és olyan kérdésekben is útmutatást adhat, amelyekkel a hívők nehezen fordulnának emberi tanítókhoz. Ugyanakkor

továbbra is fennáll az úgynevezett „hallucináció” kockázata, amikor a rendszer nem valós információkat generál.

Ennek csökkentésére a fejlesztők elkülönítik az eredeti szövegrészleteket a MI által generált értelmezésektől.

A projekt iránt nemzetközi érdeklődés mutatkozik: Srí Lanka és Thaiföld buddhista közösségei is fontolgatják az alkalmazást. Kumagai szerint a technológia hosszabb távon a vallási gyakorlat és a digitális innováció új formáját teremtheti meg.

A fejlesztés következő lépéseként humanoid robotba integrált változaton is dolgoznak, amely tovább bővítheti a buddhista tanítások közvetítésének lehetőségeit.