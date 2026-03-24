2026. március 24. kedd Gábor, Karina
A himalájai Bhután buddhista szerzetesei egyre gyakrabban fordulnak mesterséges intelligenciához (MI) spirituális útmutatásért: a BuddhaBot nevű chatbot buddhista szövegekre építve válaszol mindennapi és morális kérdésekre.
BuddhaBot – a bhutáni szerzetesek már AI-t használnak spirituális útmutatásra

A himalájai Bhután buddhista szerzetesei egyre gyakrabban fordulnak mesterséges intelligenciához (MI) spirituális útmutatásért: a BuddhaBot nevű chatbot buddhista szövegekre építve válaszol mindennapi és morális kérdésekre.

A rendszert a kiotói egyetem kutatócsoportja fejlesztette együttműködésben a Teraverse japán vállalattal. A projektet Kumagai Szeidzsi buddhizmuskutató professzor vezeti, aki egyben templomi apát is. A cél olyan digitális eszköz létrehozása volt, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók párbeszédet folytassanak a Buddha tanításaival.

A chatbot buddhista alapművekre – köztük a Dhammapadára – támaszkodva ad válaszokat, és generatív mesterséges intelligenciát használ a tanítások értelmezésére. A továbbfejlesztett BuddhaBot Plus már a ChatGPT-technológiára épül, és részletesebb magyarázatokat kínál, mint a korábbi, 2021-es verzió.

A rendszert 2025-ben vezették be Bhutánban kísérleti jelleggel, jelenleg mintegy 450 szerzetes használja. A bhutáni központi kolostori testület hivatalos kérésére indult projekt keretében a technológiát először szűk körben, ellenőrzött körülmények között tesztelik, mielőtt szélesebb körben elérhetővé válna.

A Kiotói Egyetem közleménye szerint a rendszer tanítási adatbázisa folyamatosan bővül: a korai buddhista szövegek mellett filozófiai és későbbi irányzatok műveit is feldolgozzák, hogy pontosabb válaszokat adhasson. A projekt többéves ütemezésben zajlik, amelynek során fokozatosan terjesztenék ki a használatot a teljes bhutáni szerzetesi közösségre, majd más országokra is.

A fejlesztők szerint a MI segíthet kezelni a szerzeteshiányt és olyan kérdésekben is útmutatást adhat, amelyekkel a hívők nehezen fordulnának emberi tanítókhoz. Ugyanakkor

továbbra is fennáll az úgynevezett „hallucináció” kockázata, amikor a rendszer nem valós információkat generál.

Ennek csökkentésére a fejlesztők elkülönítik az eredeti szövegrészleteket a MI által generált értelmezésektől.

A projekt iránt nemzetközi érdeklődés mutatkozik: Srí Lanka és Thaiföld buddhista közösségei is fontolgatják az alkalmazást. Kumagai szerint a technológia hosszabb távon a vallási gyakorlat és a digitális innováció új formáját teremtheti meg.

A fejlesztés következő lépéseként humanoid robotba integrált változaton is dolgoznak, amely tovább bővítheti a buddhista tanítások közvetítésének lehetőségeit.

Oeco-index: Magyarország több régiós versenytársat megelőzve továbbra is a fejlett országok között van

Gazdasági szempontból hazánknak van még fejlődési tere, de Kelet- és Közép-Európában Magyarország megelőzi például Romániát, Lengyelországot, Horvátországot, Görögországot, Törökországot, Lettországot és Szlovákiát is az adatok alapján – mondta az InfoRádióban Pásztor Szabolcs. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója kiemelte: ha egy kiemelt kereskedelmi partner rosszul teljesít, azt megérzi a magyar export is.
Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni – mondta a miniszterelnök országjárásának hétfői esti állomásán Kecskeméten. „Aközött kell választanunk, hogy ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij" – fogalmazott Orbán Viktor.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Trump szerint közel a megállapodás, Irán tagad – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Hétfőn újabb fordulat történt az iráni háborúban: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, tárgyalások folynak az iráni vezetéssel, emiatt öt nappal elhalasztotta az iráni erőművek ellen tervezett támadásokat. Irán azonban tagadja, hogy tárgyalna Washingtonnal, a parlament elnöke egyenesen álhírről beszélt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Váratlan fordulatra ébredt a forint: komoly pofont kapott nyitáskor, mi lesz itt kedden?

Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

White House says plans for Iran talks remain 'fluid', as oil price rises back above $100

US and Iranian officials earlier gave conflicting accounts of potential talks to end the war, with Iran saying reports of negotiations were "fake news".

