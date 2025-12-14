Feltűnően sok nyugtaadást szakítottak meg, már indult is a NAV

A közlemény alapján a nyugtamegszakítás indokolt is lehet, akkor, ha a vásárlási összeget elütik, vagy a vevő a pénztárnál állt el a vásárlástól, de ha ez rendszeres, és gyakorlattá válik egy vállalkozás pénztárgépein, akkor az nem rendeltetésszerű használatot vagy nem jogkövető magatartást sejtet.

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a pénztárgépadatok alapján több olyan vállalkozást is megvizsgáltak, ahol feltűnően sok nyugtamegszakítás történt.

Az adózók változatos magyarázatokat adtak az ellenőröknek: hivatkoztak a dolgozók képesítésének hiányára, vagy éppen a nagyszámú vásárlói elállásra, de a kockázatelemzéssel támogatott ellenőrzések bizonyították, hogy nem volt alaptalan a revizorok gyanúja - írták.

Az ellenőrzések eredményeként a borsodi adózók már több mint 10 millió forintot be is fizettek az államkasszába - áll a közleményben.