CashCube pénztárgépek az újonnan felavatott budaörsi összeszerelő üzemben 2014. április 29-én. Megkezdődött a magyar fejlesztésű on-line pénztárgép-család három típusának összeszerelése a Tekinvest Holding Kft. és az LA Pénztárgép Kft. közös, ezer négyzetméteres új budaörsi gyártócsarnokában.
Nyitókép: Marjai János

Feltűnően sok nyugtaadást szakítottak meg, már indult is a NAV

Infostart / MTI

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az online pénztárgép adatokból azt is látja, ha megszakítják a fizetési folyamatot; a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei NAV-ellenőrök ezúttal olyan cégeket vizsgáltak, ahol feltűnően sok nyugtamegszakítás történt - közölte az adóhatóság szombaton.

A közlemény alapján a nyugtamegszakítás indokolt is lehet, akkor, ha a vásárlási összeget elütik, vagy a vevő a pénztárnál állt el a vásárlástól, de ha ez rendszeres, és gyakorlattá válik egy vállalkozás pénztárgépein, akkor az nem rendeltetésszerű használatot vagy nem jogkövető magatartást sejtet.

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a pénztárgépadatok alapján több olyan vállalkozást is megvizsgáltak, ahol feltűnően sok nyugtamegszakítás történt.

Az adózók változatos magyarázatokat adtak az ellenőröknek: hivatkoztak a dolgozók képesítésének hiányára, vagy éppen a nagyszámú vásárlói elállásra, de a kockázatelemzéssel támogatott ellenőrzések bizonyították, hogy nem volt alaptalan a revizorok gyanúja - írták.

Az ellenőrzések eredményeként a borsodi adózók már több mint 10 millió forintot be is fizettek az államkasszába - áll a közleményben.

