2025. október 13. hétfő
Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Csak hosszú évek után merte elmondani a kislány, milyen borzalmak történnek vele otthon

Infostart

Éveken keresztül rettegésben tartotta a kislányt, akit nevelnie kellett volna. A gyerek csak hosszú idő után merte bárkinek is elmondani, miket művelt vele a férfi.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség a 3 éves kislányt bántalmazó, szexuálisan zaklató férfi büntetésének súlyosítását indítványozta – írja sajtóközleményében az ügyészség.

A tényállás szerint a vádlott születésétől fogva nevelte a nevelt lánya 2016 júniusában született kislányát. A férfi 2019-től rendszeresen trágár szavakkal szidalmazta, verte, életveszélyesen fenyegette a gyermeket. 2020 augusztusától többször szexuális cselekményt is végzett vele.

A kislány évekig félelemben élt, csak 2023-ban merte elmondani a tanítónénijének mit csinál vele a vádlott.

Az iskola ezt azonnal jelezte a gyámhatóságnak. A vádlott cselekménye káros hatással lehet a sértett későbbi szexuális, érzelmi fejlődésére.

A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 10 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. Kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlott az erkölcsi és a jogi szabályokat is megszegte, a kislány fejlődésében sérülést okozott, ezért súlyosabb büntetés kiszabása indokolt.

Másodfokon az ügyben a Győri Ítélőtábla fog dönteni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
