closeup of a young caucasian man throwing a punch to the observer, with a dramatic effect
Nyitókép: Getty Images/ nito100

Csúnyán helyben hagyták a szombathelyi színház színészét, pedig jót akart

Infostart

Horváth Ákos, a szombathelyi Weöres Sándor Színház színművésze egy bűncselekményt próbált megakadályozni, de megverték és fejbe rúgták, mentő szállította kórházba.

A szombathelyi Weöres Sándor Színház szerint súlyosan bántalmazták, többször fejbe rúgták és megütötték társulatuk egyik színművészét csütörtökön, amikor egy rablási kísérletnél segíteni próbált az eladóknak – írja a társulat közleménye nyomán a Telex.

A színház Facebook-posztja szerint Horváth Ákost mentővel vitték kórházba, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseit ellátták.

„Szeretnénk mindenkit megnyugtatni: Ákost a kórházból kiengedték. Bár sérülései – különösen az arcán – megrázóak, a történteket erővel és méltósággal viseli” – áll a színház posztjában. A Weöres Sándor Színház hozzáteszi, továbbra is hiszik, hogy egy közösség akkor erős, ha tagjai kiállnak egymásért, különösen akkor, ha egyikük kiszolgáltatott helyzetbe kerül.

