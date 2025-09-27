Csúnyán helyben hagyták a szombathelyi színház színészét, pedig jót akart

A szombathelyi Weöres Sándor Színház szerint súlyosan bántalmazták, többször fejbe rúgták és megütötték társulatuk egyik színművészét csütörtökön, amikor egy rablási kísérletnél segíteni próbált az eladóknak – írja a társulat közleménye nyomán a Telex.

A színház Facebook-posztja szerint Horváth Ákost mentővel vitték kórházba, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseit ellátták.

„Szeretnénk mindenkit megnyugtatni: Ákost a kórházból kiengedték. Bár sérülései – különösen az arcán – megrázóak, a történteket erővel és méltósággal viseli” – áll a színház posztjában. A Weöres Sándor Színház hozzáteszi, továbbra is hiszik, hogy egy közösség akkor erős, ha tagjai kiállnak egymásért, különösen akkor, ha egyikük kiszolgáltatott helyzetbe kerül.