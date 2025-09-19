ARÉNA
Nyitókép: police.hu

Gyorsan pont kerül a siófoki rendőrökre támadó família históriájának végére - videó

Infostart

A rendőrök sérelmére elkövetett bűncselekményt a törvény két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel bünteti, a szülők esetében az elkövetett bűncselekmények büntetési tétele – a halmazati szabályokra figyelemmel – 12 évig terjedő szabadságvesztés.

A rendőrökre támadó siófoki család letartóztatását indítványozta az erről közleményt is kiadó ügyészség.

Mint az Infostart is hírül adta, a siófoki rendőrök szeptember 10-én, egy fiatalkorút akartak előállítani, aki aznap egy iskolaőrt fenyegetett. A rendőri intézkedésnek a 15 éves fiú ellenszegült, majd kétszer ököllel megütötte a rendőrt. A fiatalkorú szülei és testvére eközben erőszakkal akadályozták az előállítást, míg

a család élő adásban közvetítette a történteket a közösségi médiában.

Az ügyészség felkérésére a szeptember 17-ei elfogásban a Terrorelhárítási Központ is részt vett, amelyet követően az ügyészség elrendelte a felnőttkorú elkövetők őrizetét.

A gyanúsítás szerint a terheltek csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakot, míg a szülők kiskorú veszélyeztetésének bűntettét is elkövették.

A gyanúsítottak nem ismerték el a bűncselekmény elkövetését.

A nyomozó ügyészség a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére tekintettel indítványozta mindhárom gyanúsított letartóztatását, amelynek elrendeléséről a Kaposvári Járásbíróság pénteken már dönt is.

A szabadlábon lévő fiatalkorúval az ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntettének elkövetése miatt szintén gyanúsítást közölt.

A videó a felnőttkorú elkövetők elfogásakor készült.

