Rémálom Angyalföldön, egy nő retteg a férjétől, aki feliratokkal zaklatja

Az újraindított vizsgálatok hátterében az a februári eset áll, amikor egy japán nőt a férje megölt. Az ügy országos figyelmet kapott, és a hatóságok azóta kiemelten kezelik a családon belüli erőszakos eseteket.

A legfrissebb eset Angyalföldön történt, ahol egy válófélben lévő férfi nyilvánosan fenyegeti volt feleségét. A környék házain trágár és fenyegető falfirkák jelentek meg, amelyekkel a férfi üzenni próbál az asszonynak. A nő szerint hiába rendeltek el távoltartást, volt férje rendszeresen megszegi azt. A rendőrség kezdeményezte a férfi letartóztatását, az ügyészség azonban nem látta indokoltnak az intézkedést.

A környék lakói felháborodtak, sokan a gyerekeiket féltik a közterületeken megjelenő durva feliratok miatt.

A videóban megszólaló lakók szerint a hatóságoknak határozottabban kellene fellépniük az ilyen esetekben.