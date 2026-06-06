Elege lett a gazdának, hogy a turisták teleparkolják a földjét, bűzös revansot vett

Évek óta visszatérő problémát jelent egy angliai gazdálkodónak, hogy turisták és kirándulók figyelmen kívül hagyják a magánterületet jelző táblákat, és autóikkal a földjén parkolnak. A gazda szerint a látogatók nemcsak a területet használják jogosulatlanul, hanem gyakran kapukat hagynak nyitva, kerítéseket rongálnak meg, és szemetet hagynak hátra – írja a Daily Mail cikke nyomán az Origo.

Azt követően, hogy a mező ismét megtelt parkoló autókkal, a gazda úgy döntött, a saját kezébe veszi a dolgokat, és egy hígtrágyaszóróval több, a birtokán található autót is beterített trágyával – köztük drágább modelleket is –, így üzenve a szabályszegőknek.

A helyszínen készült videón látható, ahogy a tulajdonosok megdöbbenve vizsgálják járműveiken a bűzös szennyeződést. A férfi később elismerte, hogy nem büszke a tettére, viszont úgy érzi, a konfliktus ismétlődő kiújulása miatt nem maradt más eszköze, amivel nyomatékosíthatná a magántulajdon tiszteletben tartását.

A videó rohamosan terjed az interneten, és nagyon sokan a gazda mellé álltak, a megtekintők többsége úgy véli, helyesen cselekedett: