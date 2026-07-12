Balázs Klári kórházba került

Egészségügyi okokból elmaradt a Korda György és Balázs Klári részvételével tervezett szombat esti koncert a sukorói EFOTT fesztiválon. A művészházaspár menedzsmentje a közösségi médiában tájékoztatta a közönséget és a szervezőket a váratlan eseményről.

A közlemény szerint Balázs Klári háztartási balesetet szenvedett, amely miatt azonnali orvosi ellátásra szorult – olvasható a 24.hu-n.

A menedzsment és Korda György közös döntése alapján a fellépést lemondták, az énekesnő pedig orvosi javaslatra

néhány napos kórházi megfigyelésen és kezelésen vesz részt,

hogy gyógyulása teljes körű és gyors legyen.

A tájékoztatás szerint az énekesnő jól van. A művészházaspár menedzsmentje köszönetét fejezte ki a fesztiválozóknak a szerdai – szintén az EFOTT keretében megrendezett – fellépésükön tanúsított támogatásért, egyúttal ígéretet tettek arra, hogy 2027-ben újra találkoznak a közönséggel a fesztiválon.