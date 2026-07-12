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Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Égő emberi fáklya a vonat tetején Budafok-Hároson

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Tragikus baleset történt a fővárosban: egy 17 éves fiú életét vesztette, egy 16 éves lány pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután felmásztak egy álló tehervagon tetejére a Budafok-Háros vasútállomáson.

A fiatalokat a felsővezetékből érkező, 25 ezer voltos nagyfeszültségű áram érte. A tragédia körülményeiről az első információk szerint a helyszínen tartózkodó harmadik társuk – egy szintén 16 éves lány – adott tájékoztatást, aki a földön maradt, így őt fizikai sérülés nem érte, azonban a látottak hatására sokkos állapotba került, ezért a mentők kórházba szállították – számolt be az RTL.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kiérkező egységek a 17 éves fiút már csak holtan találhatták meg. A 16 éves lány testfelületének mintegy 70 százaléka megégett; őt bajtársaink fájdalomcsillapítást és altatást követően kritikus állapotban szállították égéscentrumba.

A balesetet egy éppen elhaladó vonat utasai vették észre, akik

a tehervagon tetején lángoló testet láttak,

és azonnal riasztották a hatóságokat.

Felhívás

A MÁV a tragédia kapcsán ismételten nyomatékosította: a vasúti területeken, különösen a vagonok tetején tartózkodni szigorúan tilos és életveszélyes. A felsővezetékekben lévő feszültség nemcsak közvetlen érintés esetén okoz halálos sérülést, hanem már az ívhúzás révén, méteres távolságból is életveszélyes áramütést mérhet az emberre.

A vasúttársaság piktogramokkal és figyelmeztető táblákkal jelzi a kockázatot, ennek ellenére a pénteki eset az idei harmadik hasonló súlyos vasúti baleset volt Magyarországon.

Fotónk illusztráció.

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Kezdőlap    Bulvár    Égő emberi fáklya a vonat tetején Budafok-Hároson

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