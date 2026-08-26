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New metro line with the arriving subway to a modern and futuristic railway station in the heart of Budapest, Hungary
Nyitókép: Alexandra Macskasy/Getty Images

Megtréfálhatja az utazókat a 4-es metró

Infostart / MTI

Tervezet karbantartás miatt rövidebb útvonalon, csak a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér – Műegyetem megálló között jár a 4-es metró vasárnap üzemkezdettől délig – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Tervezet karbantartás miatt rövidebb útvonalon, csak a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér – Műegyetem megálló között jár a 4-es metró vasárnap üzemkezdettől délig – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Azt írták: a budai oldalon a metrókat sűrűbben közlekedő villamosok váltják ki ezalatt, Kelenföld vasútállomás a 19-es és a 49-es, valamint az 1-es villamossal marad elérhető. A Műegyetemtől a Bikás parkig a 7-es autóbusszal, Újbuda-központig pedig a 41-es és a 47-es villamosokkal is lehet közlekedni.

A Kelenföld vasútállomáshoz vonattal érkezőknek vagy onnan vonattal indulóknak azt javasolják, hogy ebben az időszakban a Déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval könnyen elérhető.

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