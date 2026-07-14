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Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a Fidesz delegációjának vezetõje sajtótájékoztatót tart az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyalás után az Országházban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Antall József sírja mellől üzent Gulyás Gergely – videó

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ELŐZMÉNYEK

Gulyás Gergely és a Fidesz-frakció tagjai koszorút helyeztek el a néhai miniszterelnök, Antall József sírjánál.

A főhajtásra ezúttal nem december 12-én, Antall József halálának évfordulóján került sor, hanem egy olyan napon, amikor 1989–90-ben a kerekasztalnál is, majd rendszerváltó miniszterelnökként, a kormánya által vezetve létrejött demokrácia olyan sérelmet szenved el, amelyet az elmúlt 36 évben soha nem kellett elszenvednie – fogalmazott Gulyás Gergely a közösségi oldalára felötlött videóban, utalva azokra a módosításokra, amit a Tisza-kormány bevezet az alkotmányban.

„Azokat a szabályokat, amelyeket Antall József érinthetetlennek és szentnek tartott, azokat ma a jelenlegi hatalom nem tartja tiszteletben, sőt, kifejezetten lábbal tiporja. Egy ilyen nehéz helyzetben kell nekünk megtalálni a saját feladatunkat és azt, hogy hol és milyen formában tudjuk a közös ügyet leginkább segíteni. Az biztos, hogy a céljaink azok közösek, és mindenki, aki ennek a közösségnek valamilyen formájában a vezetésére vállalkozik, az mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy eredményesek legyünk, és hogy azon nagyon nehéz idők után, amelyeket most átélünk, újra jobboldali, polgári, konzervatív világ Magyarországon megerősödjön, kormányképes legyen és újra kormányra juthasson” – fogalmazott Gulyás Gergely, aki minap lemondott a Fidesz országgyűlési frakcióvezetői posztjáról.

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Kezdőlap    Belföld    Antall József sírja mellől üzent Gulyás Gergely – videó

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Antall József sírja mellől üzent Gulyás Gergely – videó

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