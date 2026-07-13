Orbán Viktor: Magyarországnak joga van ellenállni és meg is fogja tenni

„Soha nem fogjuk legitimnek és törvényesnek elismerni az önkényuralom erőszakos módszereit. A jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok. Ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. És meg is fogjuk tenni!” – fogalmazott a Fidesz elnöke.

A volt kormányfő úgy vélekedett: ma a köztársasági elnökkel számolnak le, ezt holnap bárkivel megtehetik. Az önkény nem tűri a kritikát és nem tűri a kontrollt maga felett.

A hatalom olyan eszközöket akar a kezébe, amelyekkel bárkinek az állását megszüntethetik és bárkinek a vállalkozását elvehetik – írta bejegyzésében Orbán Viktor.