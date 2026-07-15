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Az Országgyűlés üres ülésterme // Seats in the Parliament of Hungary in Budapest, Hungary, 2014.
Nyitókép: LuismiX/Getty Images

Fontos személyi döntésekre készül a Fidesz elnöksége

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról.

Havasi Bertalan elmondta: a Fidesz kibővült országos elnöksége július 21-én tart ülést, és az elnökség várhatóan még aznap a frakcióval együtt is tanácskozást tart. Hozzátette: minden bizonnyal a képviselőcsoporttal kapcsolatos személyi döntések is szóba kerülnek.

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e Szijjártó Péter lemondásáról, Havasi Bertalan azt mondta: Szijjártó Péter és Orbán Viktor az elmúlt hetekben többször is egyeztettek.

Szijjártó Péter szerdán a Facebookon közölte, hogy lemond parlamenti mandátumáról és a BYD-nél vállal munkát. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter azt írta: a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik tovább.

Gulyás Gergely pedig hétfőn, az Alaptörvény-módosítás parlamenti elfogadását megelőzően jelentette be, hogy lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról.

„Az a helyzet, ami előállt, az minden szempontból a legélesebb tiltakozást igényli, és ennek a tiltakozásnak része személyes következtetések levonása is” – indokolt Gulyás Gergely, hozzátéve: azt fogja kérni, hogy olyan vezesse a frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon.

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