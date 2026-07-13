ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.11
usd:
315.47
bux:
141206.1
2026. július 13. hétfő Jenő
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetõje interpellál az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 8-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Rétvári Bence: Magyar Péter ma megtagadta Antall József örökségét

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Magyar Péter ma megtagadta Antall József örökségét, az Alaptörvény 17. módosításának elfogadásával szembefordult a polgári Magyarországgal – jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője hétfőn a Fiumei úti sírkertben.

Rétvári Bence a Fidesz és a KDNP közös megemlékezésén, amelyen megkoszorúzták a néhai miniszterelnök síremlékművét, úgy fogalmazott: a kormányfő szembefordult azzal a polgári Magyarországgal, amelynek alapjait a rendszerváltáskor Antall József rakta le.

Egy teljesen más irányba indul: Antall József polgári Magyarországot akart kiépíteni, Magyar Péter pedig önkényt épít ki – mutatott rá.

Hozzátette: a Fidesz és a KDNP tovább akarja vinni azt a polgári, kereszténydemokrata Magyarországot, amelyet Antall József igyekezett az életművével létrehozni, a rendszerváltás előtt szellemiekben, a rendszerváltás után a közjogi rendszerben is. Ő maga egész életét ennek szentelte és „mi az ő örökségét követjük” – hangsúlyozta Rétvári Bence a megemlékezésen a Facebook-oldalára feltöltött videó szerint.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Rétvári Bence: Magyar Péter ma megtagadta Antall József örökségét

antall józsef

alaptörvény

alkotmány

sulyok tamás

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Németh Ferenc: a szerb gazdaságot főleg a hadiipar és a kínai befektetések tartják életben

Németh Ferenc: a szerb gazdaságot főleg a hadiipar és a kínai befektetések tartják életben
A szerb gazdaság húzóágazata az utóbbi időben a fegyvergyártás lett – mondta Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában. Az ország gazdaságát ma ázsiai, főleg kínai befektetések tartják életben, Nyugat-Európa és a nyugati cégvilág szkeptikusan néz Szerbiára részben a rendszer nem demokratikus jellege, részben a külföldi befektetések előtti rengeteg bürokratikus akadály miatt.
Gulyás Gergely: ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell

Gulyás Gergely: ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell

Gulyás Gergely lemondott a Fidesz országgyűlési frakcióvezetői posztjáról, mert azt szeretné, ha olyan politikus vezetné a képviselőcsoportot, aki a következő választáson is indulhat. A párt és a KDNP képviselői nem vettek részt a hétfői parlamenti ülésen, ezzel tiltakozva az ellen, amilyen módosításokat a Tisza-kormány bevezet az alkotmányban.
 

Magyar Péter a szavazás után: Sulyok Tamásnak két lehetősége maradt

Megszavazta a tiszás többség az Alaptörvény 17. módosítását

45 perc filmszínház Magyar Pétertől – számonkéréssel szembesült a Tisza és Magyar Péter az Országgyűlésben

Stumpf István: ezzel a hozzáállással be fogják dönteni az országot

„Gyengeséget sugároz” – Orbán Viktor sajtósa nem tudott arról, hogy Gulyás Gergely lemond

Manipuláció – Sulyok Tamás máris reagált Magyar Péter szavaira

Orbán Viktor a demokráciát gyászolja, Magyar Péter kipukkant lufival válaszolt

Demszky Gábor is megszólalt Gulyás Gergely lemondása után, a Fidesz végét jósolja

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.14. kedd, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Száguld az olaj, megütötték a tőzsdéket és a nemesfémeket

Száguld az olaj, megütötték a tőzsdéket és a nemesfémeket

A hétvégén ismét felerősödtek a támadások az amerikai és az iráni erők között, melynek hatására Irán bejelentette, hogy lezárja a Hormuzi-szorost. Donald Trump ezt követően az Irán elleni tengeri blokád visszaállítását és a szoroson áthaladó szállítmányokra kivetett 20 százalékos adót jelentett be. Az események hatására több mint 9 százalékkal ugrottak meg az olajárak, a Brent jegyzése pedig 80 dollár fölé emelkedett. Eközben a devizapiacon is nagyobb mozgásokat látni, erősödik a dollár, a forint gyengül. Ázsiában különösen Dél-Koreában bontakozott ki nagyobb esés, Európában pedig vegyesen alakult a kereskedés. Az amerikai tőzsdék szintén mínuszban járnak. A nemesfémek nagy nyomás alá kerültek, az arany és az ezüst jegyzése is jelentősen esik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A szakértők szerint teljesen átalakul Magyarország éghajlata: erre senki sincs felkészülve

A szakértők szerint teljesen átalakul Magyarország éghajlata: erre senki sincs felkészülve

A század végére évente akár 40-nél is több hőségnap lehet Magyarországon, miközben nő az aszályveszély.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump reinstates Iran port blockade and vows 20% charge on cargo passing through Hormuz

Trump reinstates Iran port blockade and vows 20% charge on cargo passing through Hormuz

The US president also says Washington will impose a 20% charge on all cargo shipped through the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 13. 21:55
Orbán Viktor: Magyarországnak joga van ellenállni és meg is fogja tenni
2026. július 13. 20:57
Megnyílt a program az óvodáknak
×
×