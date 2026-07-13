Rétvári Bence: Magyar Péter ma megtagadta Antall József örökségét

Rétvári Bence a Fidesz és a KDNP közös megemlékezésén, amelyen megkoszorúzták a néhai miniszterelnök síremlékművét, úgy fogalmazott: a kormányfő szembefordult azzal a polgári Magyarországgal, amelynek alapjait a rendszerváltáskor Antall József rakta le.

Egy teljesen más irányba indul: Antall József polgári Magyarországot akart kiépíteni, Magyar Péter pedig önkényt épít ki – mutatott rá.

Hozzátette: a Fidesz és a KDNP tovább akarja vinni azt a polgári, kereszténydemokrata Magyarországot, amelyet Antall József igyekezett az életművével létrehozni, a rendszerváltás előtt szellemiekben, a rendszerváltás után a közjogi rendszerben is. Ő maga egész életét ennek szentelte és „mi az ő örökségét követjük” – hangsúlyozta Rétvári Bence a megemlékezésen a Facebook-oldalára feltöltött videó szerint.