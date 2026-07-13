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Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a Fidesz delegációjának vezetõje az Országgyûlés alakuló ülésének elõkészítõ tárgyalása végén tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Gulyás Gergely: ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell

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Gulyás Gergely lemondott a Fidesz országgyűlési frakcióvezetői posztjáról, mert azt szeretné, ha olyan politikus vezetné a képviselőcsoportot, aki a következő választáson is indulhat. A párt és a KDNP képviselői nem vettek részt a hétfői parlamenti ülésen, ezzel tiltakozva az ellen, amilyen módosításokat a Tisza-kormány bevezet az alkotmányban.

Gulyás Gergely azt mondta az ATV Egyenes Beszéd című adásában, hogy azért mondott le a frakcióvezetői posztról, mert ezzel tiltakozik, másrészt nehéz úgy hiteles alternatívát nyújtani, hogy azt a lehetőséget, hogy rá szavazzanak a választók a következő választáson, elvette a kormány az alkotmánymódosítással. Megismételte a fideszes politikus, hogy a hétfői frakcióülésen tájékoztatta a tagokat a döntéséről, ők marasztalták volna. Azért most mondott le és nem később, mert olyasmi történt hétfőn az Országgyűlésben, ami ellen csak így lehet szerinte tiltakozni. „Ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell. Az utódom megválasztása hosszú folyamat, egy-másfél hét. Elmondtam a frakciónak is, kit képzel el utódjának, ilyenformán rendezett az átadás” – mondta, nem árulva el, ki a jelöltje. Annyit tudni, hogy a politikus most is a frakcióban ül.

Felmerült benne, hogy a mandátumáról is lemond, ahogy ez már a választás után is felajánlotta, de az volt még a párt kérése, hogy folytassa a munkáját, most is érvényes még ez.

Orbán Viktor pártelnökkel már pénteken közölte, hogy le fog mondani, Havasi Gergellyel (a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, ő nem tudott Gulyás döntéséről és szerinte ez gyengeséget sugároz) nem beszélt.

Nincs diktatúra mától, de olyan maradandó módon sérült a demokrácia, mint 1989-90 óta soha, olyan még nem volt, hogy bárkit kizárjanak a demokratikus versenyből – mondta Gulyás Gergely.

Ellenük nem megalapozott politikai vádakat hoztak fel, az Európai Parlament egy pártpolitikai testület, politikai viszonyok szerint magasztalnak fel egy országot, vagy épp viseltetnek ellenérzéssel vele szemben. Komoly vitában mint véleményadót nem lehet felhozni – mondta azzal kapcsolatban, hogy a korábbi kormányt azzal vádolták, hogy elkezdték leépíteni a jogállamot.

2011-ben az Alkotmánybíróság jogköreit megnyirbálták, megváltoztatták az alkotmánybírók megválasztásának módját, megszüntették a kollektív panasz intézményét – sorolta egyebek között a műsorvezető mint példákat arra, hogy ezek apró lépései voltak a jogállam leépítésének. Gulyás Gergely szerint ezekről egyesével lehetne vitatkozni, és nem említette meg a műsorvezető, hogy bevezették az alkotmányjogi panasz lehetőségét.

A Fidesz választási vereségével kapcsolatban Gulyás Gergelytől elhangzott: ebben benne van a gazdasági növekedés hiánya, a korrupcióval kapcsolatos vádak, kiemelten a jegybankkal kapcsolatos ügy, amelyet az emberek bizonyítottnak és következmények nélkülinek láttak, illetve az EU-val kapcsolatos ügyek.

A miniszterelnök állításaival ellentétben Gulyás Gergely szerint nem egyeztettek Sulyok Tamással arról, hogy késleltessék az Alaptörvény módosításának életbe lépését. Orbán Viktor sem irányítja a köztársasági elnököt szerinte.

Azzal kapcsolatban, hogy Sulyok Tamás forduljon-e beadvánnyal az eltávolítása miatt az Alkotmánybírósághoz, azt mondta, hogy ha lehetne vagy kellene, akkor minden jogorvoslati lehetőség kihasználására tenne javaslatot az elnöknek.

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Gulyás Gergely: ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell

Gulyás Gergely: ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell
Gulyás Gergely lemondott a Fidesz országgyűlési frakcióvezetői posztjáról, mert azt szeretné, ha olyan politikus vezetné a képviselőcsoportot, aki a következő választáson is indulhat. A párt és a KDNP képviselői nem vettek részt a hétfői parlamenti ülésen, ezzel tiltakozva az ellen, amilyen módosításokat a Tisza-kormány bevezet az alkotmányban.
 

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