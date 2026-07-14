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Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 6-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Alaptörvény-módosítás: egy aláírás már megtörtént

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az országgyűlés elnöke a hétfői szavazást követően nem sokkal már aláírta az alaptörvény 17. módosításáról szóló törvényjavaslatot – derül ki a Parlamenti információs rendszer adataiból.

Az Országgyűlés hétfő délután 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek.

Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az Országgyűlés az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

A Parlamenti információs rendszer az iromány adatainál azt közölte hétfő este, hogy azt „az Országgyűlés elnöke aláírta és megküldte a köztársasági elnöknek”, így az a „köztársasági elnök aláírására vár”.

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Kezdőlap    Belföld    Alaptörvény-módosítás: egy aláírás már megtörtént

parlament

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