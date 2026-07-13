Megszavazta a tiszás többség az Alaptörvény 17. módosítását

139 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül megszavazták a jelen lévő képviselők az Alaptörvény módosítását hétfő délután. Nem szavazott 54 képviselő, a Fidesz és a KDNP tagjai, akik a módosítások elleni tiltakozásul az egész napi ülésről távol maradtak. A szavazás után a kormánypárti képviselők felállva tapsoltak. A hat nem szavazatot minden bizonnyal a Mi Hazánk frakció tagjai adták le.
A módosító csomagot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be a parlamentnek.
Az elfogadott jogszabály
- tartalmazza, hogy az alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az Országgyűlés az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre választ államfőt.
- bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását.
- lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.