Megszavazta a tiszás többség az Alaptörvény 17. módosítását

139 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül megszavazták a jelen lévő képviselők az Alaptörvény módosítását hétfő délután. Nem szavazott 54 képviselő, a Fidesz és a KDNP tagjai, akik a módosítások elleni tiltakozásul az egész napi ülésről távol maradtak. A szavazás után a kormánypárti képviselők felállva tapsoltak. A hat nem szavazatot minden bizonnyal a Mi Hazánk frakció tagjai adták le.

Forrás: YouTube/Országgyűlés élő

A módosító csomagot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be a parlamentnek.

Az elfogadott jogszabály