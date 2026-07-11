Véget ért a hajtóvadászat: a lucernásban bújkált a rendőrt elgázoló sofőr

A police.hu oldalon azt írták, a 43 éves csikóstőttősi férfit – akivel szemben a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség indított büntetőeljárást – Csikóstőttős határában, a lucernásban találták meg.

A férfit, aki csütörtökön késő este Kaposszekcsőn gázolta el a rendőrt, csaknem 24 óra bujkálás után fogták el.

A kutatást már éjszaka megkezdték, az autót hamar meg is találták, de a sofőr elmenekült.

A keresésében a Tolna-, Somogy- és Baranya megyei rendőrökön kívül a Készenléti Rendőrség, polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek kutyákkal, drónokkal, terepjárókkal vettek részt.

A kaposszekcsői önkormányzat, helyi vállalkozók és éttermek, valamint több civil is étellel és itallal látta el a keresésben résztvevőket – írták.