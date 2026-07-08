Ruszin-Szendi Romulusz: a NATO nem önmagáért fontos

A NATO tagállamainak ankarai tanácskozásán részt vevő Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, hogy a csúcstalálkozón azért dolgoznak, hogy Magyarország egyszerre legyen erős, biztonságos és kiszámítható szövetséges.

A magyar érdek világos: megvédeni az országot, megerősíteni a Magyar Honvédség képességeit, és olyan nemzetközi együttműködéseket építeni, amelyek növelik polgáraink biztonságát - hangsúlyozta a miniszter.

„A NATO nem önmagáért fontos, hanem azért, mert egy olyan közösség, ahol a tagállamok együtt állnak ki egymás biztonságáért. Ez különösen felértékelődik egy kiszámíthatatlan biztonsági környezetben, amikor Európa védelmének megerősítése és a transzatlanti együttműködés erősítése közös felelősségünk. Magyarország akkor szolgálja legjobban saját nemzeti érdekeit, ha erős, hiteles és aktív tagja ennek a szövetségnek” – fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz.

A tárcavezető megbeszélést folytatott török kollégájával is. Erről a Facebookon azt írta, hogy Magyarország számára Törökország stratégiai jelentőségű NATO-szövetséges és fontos partner. Megbeszélésükön Yasar Gülerrel áttekintették a magyar-török védelmi együttműködés helyzetét, kiemelt figyelmet fordítva a Forward Land Forces kezdeményezésre, amelynek elindításában közösen tették meg az első lépéseket. Áttekintették a védelmi ipari együttműködés további lehetőségeit is.

„Örömmel fogadtam török partnerem meghívását, hogy ősszel ismét Ankarában folytassuk egyeztetéseinket” – fogalmazott. Yasar Güler miniszter meghívása révén „a regionális és globális kihívások áttekintésére, az illegális migráció elleni fellépés értékelésére és a közös lehetőségeink feltérképezésére is lehetőségünk nyílik majd, különös tekintettel a két ország védelmi ipari kapcsolatainak további erősítésére” – közölte a miniszter.