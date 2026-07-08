ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.53
usd:
315.21
bux:
140839.72
2026. július 8. szerda Ellák
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivõje a fennállásának tizedik évfordulóját ünneplõ Eurázsiai Gazdasági Unió (EaEU) tagállami vezetõit tömörítõ Legfelsõbb Eurázsiai Gazdasági Tanács ülésén Moszkvában 2024. május 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Jevgenyija Novozsenyina

A Kreml először ismerte el: ez már nem művelet, hanem teljes körű háború

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A Kreml először ismerte el hivatalosan, hogy az Ukrajnában zajló harcok már nem egyszerűen „különleges katonai műveletnek”, hanem háborúnak tekinthetők. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő egy svájci lapnak adott interjúban beszélt erről, és arról is, milyen feltételekkel állna le akár már másnap a harc.

A Kreml először nevezte nyíltan háborúnak az ukrajnai harcokat. Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin szóvivője a svájci Weltwoche című lapnak azt mondta: Oroszországgal szemben nemcsak „a kijevi rezsim”, hanem az Egyesült Államok és több európai ország is harcban áll, mert fegyverekkel támogatja Kijevet, és „a harcok folytatására provokálja” az ukrán vezetést. „Ez már nem művelet, hanem teljes körű háború” – használta a nyugaton már évek óta ismert kifejezést.

Peszkov ismét azt állította, hogy Moszkva már a háború kitörése előtt is figyelmeztetett a biztonságát érintő fenyegetésekre, de szerinte a Nyugat nem volt hajlandó meghallgatni az aggályokat. A szóvivő szerint Ukrajna időközben Európa „Oroszország-ellenes aktivitásának központjává” vált, amelynek ez alapján el kellett volna fogadnia, hogy „bármely típusú, Oroszországot megcélzó fegyvert telepítsenek a területére”.

Az interjúban arról is beszélt, hogy

a harcok akár már másnap véget érhetnének, ha Ukrajna kivonná csapatait a Donbászból és az olyan régiókból, amelyek „most orosz területek”, és elismerné a de facto helyzetet.

Peszkov szerint Oroszország gazdasága és állami működése alkalmazkodott a háborús körülményekhez, ezért képes hosszú távon is folytatni a harcokat. Mindezt annak ellenére, hogy ukrán és nyugati értékelések szerint az orosz fegyveres erők súlyos veszteségeket szenvednek, miközben nem haladnak előre. Szerinte viszont az orosz hadsereg több frontszakaszon előrenyomul, ezért a Kreml optimistán tekint a hadműveletek alakulására. Mindeközben az orosz energetikai rendszer elleni ukrán légicsapások súlyos zavart okoztak az orosz üzemanyag-ellátásban.

Több régióban fejadagot vezettek be, a benzinkutaknál hosszú sorok alakultak ki. A Krímben megtiltották a tankolást a magánjárműveknek és az ukrán dróntámadások miatt a félszigeten időről-időre áramszünetek vannak.

A szóvivő kitért a harmadik világháború lehetőségére is, ami időről időre felmerül egyes nyugati médiumokban. Azt állította: Moszkva soha nem kezdene világháborút, de szavai szerint minden szükséges lépést megtesz saját biztonságának védelmében. Megismételte, hogy nukleáris fegyvert csak akkor vetne be, ha az ország létezése kerülne veszélybe.

Az elmúlt napokban – az ankrai NATO-csúccsal egyidőben – lengyel és balti politikusok vetették fel, hogy Moszkva „hamis zászlós” támadást tervezhet Lengyelország vagy Litvánia ellen, a héten például Sikorski lengyel külügyminiszter említette ezt egy BBC-interjúban.

Peszkov négy „tanácsot” is küldött Európának:

  • Oroszország nem jelent fenyegetést a kontinensre;
  • felszólította az európai országokat, hogy vegyék figyelembe Moszkva biztonsági aggályait;
  • figyelmeztetett, hogy ezek ignorálása esetén viszont „gondjaik lesznek”;
  • végül pedig a párbeszéd mielőbbi újraindítását sürgette.

A Kreml szóvivője ugyanakkor úgy véli, erre valószínűleg csak egy új európai politikusi nemzedékkel nyílhat majd lehetőség. Donald Trumppal távolról sem értenek mindenben egyet – tette hozzá –, de üdvözlik, hogy szeretné fenntartani a párbeszédet. Közben pedig várják, hogy Macron francia elnök „több ezer efféle nyilatkozata után” felhívja Vlagyimir Putyint.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    A Kreml először ismerte el: ez már nem művelet, hanem teljes körű háború

oroszország

ukrajna

háború

dmitrij peszkov

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lesz-e újra magyar a Forma–1-ben? – Wéber Gábor az Arénában: pénz nélkül hiába tehetséges bárki

Lesz-e újra magyar a Forma–1-ben? – Wéber Gábor az Arénában: pénz nélkül hiába tehetséges bárki

A jelenleg a brit GB3-ban versenyző Molnár Martinnak van olyan menedzsmentje és kellően tehetséges is ahhoz, hogy előbb-utóbb „lenyúljon” érte valamelyik gyári Forma–1-es csapat junior programja, ahová csak nagyon kevesen kerülhetnek be – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az F1-es kommentátor. Beszélt a Magyar Nagydíj négy évtizedes múltjáról és arról is, miért nagyon fontos a jövő.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.08. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gigantikus üzletet jelentett be az Apple

Gigantikus üzletet jelentett be az Apple

Az Apple bejelentette, hogy kiterjeszti együttműködését a Broadcom chipgyártóval. A több évre szóló megállapodás értéke várhatóan meghaladja a 30 milliárd dollárt, ami az iPhone-gyártó eddigi legnagyobb amerikai gyártási kötelezettségvállalása - számolt be a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bejelentették, 10 év után új áruházat nyit a Decathlon Magyarországon: ennek sokan fognak örülni

Bejelentették, 10 év után új áruházat nyit a Decathlon Magyarországon: ennek sokan fognak örülni

A budapesti agglomeráció és kiemelten a főváros kulcsfontosságú szerepet játszik a vállalat fejlesztési terveiben.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens to hit Iran 'hard again tonight' after saying ceasefire 'is over'

Trump threatens to hit Iran 'hard again tonight' after saying ceasefire 'is over'

Iran has not responded to remarks made by the US president at a Nato summit. It comes after both sides exchanged strikes overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 8. 16:15
Szlovákia: nincs ukrán NATO-tagság!
2026. július 7. 19:02
Lemondott Nigel Farage, de már készül is a visszatérésre
×
×