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2026. július 8. szerda Ellák
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Aréna

Csiki Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője

2026. július 8. 18:00
Csiki Varga Tamás a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője

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Audio tartalmak

2026. július 8. 19:28
Ez most véresen komoly, muszáj lenne vért adni menni!
2026. július 8. 19:00
A GeoTrendek magazin 2026. július 8-ai adása
2026. július 8. 18:44
Hiába költekeznek jobban az európai NATO-tagok, Trump elégedetlen
2026. július 8. 18:00
Csiki Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
2026. július 8. 17:17
Ballai Attila: még jól is elsülhet a Szöllősi György elleni bizalmatlansági indítvány elbukásával előállt helyzet
2026. július 8. 16:57
Lesz-e újra magyar a Forma–1-ben? – Wéber Gábor: pénz nélkül hiába tehetséges bárki, nem jut előrébb
2026. július 8. 16:15
Szlovákia: nincs ukrán NATO-tagság!
2026. július 8. 15:16
Megvannak a kiskereskedelmi fogyasztásbővülés kitörési pontjai – elemző
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