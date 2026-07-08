ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.21
usd:
313.2
bux:
140529.08
2026. július 8. szerda Ellák
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Varga Zsolt szövetségi kapitány a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornáján, a B csoportban játszott Ausztrália - Magyarország mérkőzés szünetében a Párizs melletti Saint-Denis-ben lévő Vizes Központban 2024. augusztus 3-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Összeállt a vízilabda Világkupa-döntő kerete: ők mennek Sydney-be

Infostart

Varga Zsolt szövetségi kapitány kijelölte, ki lesz az a tizenöt játékos, aki képviseli hazánkat Ausztráliában.

Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy döntött, hogy nem várja meg a csapatkijelöléssel a szerdától pénteking esedékes, horvátokkal közös kétkapus gyakorlásokat, ezeket inkább már a kijelölt csapat játékának csiszolására használja – írja a waterpolo.hu.

A szakember a névsorral kapcsolatban megjegyezte: egy új taktikát tesztel egy klasszikus centerrel és hat másikkal, aki szintén azonnal be tud oda úszni. A szingapúri világbajnokság után – és persze a korábbi hőskorokat megidézve –

ismét három balkezes lesz tagja a csapatnak.

A szakvezető kitért arra is, hogy a Világkupát – illetve az azt megelőző, ausztráliai tornát – is arra kívánja használni, hogy bizonyos játékosok esetében megnézze: képesek-e befutni azt a fejlődési pályát, amire gondol velük kapcsolatban, és persze ami esélyt kínál nekik, hogy a válogatott állandó tagjává váljanak. Vogel Soma családi okok miatt – Szingapúrhoz hasonlóan – ezúttal is itthon marad.

A csapat július 12-én, vasárnap indul Ausztráliába.

A nemzeti együttes először Brisbane-ben (a 2032-es olimpia helyszínén) vesz részt egy felkészülési tornán, majd Sydneyben jön a Világkupa-döntő. Ott 23-án, csütörtökön magyar idő szerint 12.15-től vívja a negyeddöntőt a horvátokkal – együttesünk a spanyol–ausztrál ágon van egyébként, míg a másik két párharc az olasz–grúz és a görög–montenegrói összecsapás.

A férfi Világkupa-csapat összeállítása tehát a következő:

Kapusok

  • Csoma Kristóf
  • Gyapjas Viktor

Mezőnyjátékosok

  • Burián Gergely
  • Dala Döme
  • Fekete Gergő
  • Jansik Szilárd
  • Kovács Péter
  • Manhercz Krisztián
  • Nagy Ádám
  • Nagy Ákos
  • Szalai Péter
  • Varga Vince
  • Vigvári Vendel
  • Vismeg Zsombor
  • Zalánki Gergő

Tartalékok

  • Lugosi Csongor
  • Tátrai Dávid
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Összeállt a vízilabda Világkupa-döntő kerete: ők mennek Sydney-be

ausztrália

vízilabda

szövetségi kapitány

világkupa-döntő

sydney

varga zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly veszély fenyegeti a magyar állóvizeket

Komoly veszély fenyegeti a magyar állóvizeket

A tartós és ismétlődő extrém meleg időszakok komoly károkat okoznak a hazai állóvizekben – hangsúlyozta Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője, miután újabb meleg időszak várható Európában.
 

Már úton a következő nagy hőség, de vajon alternatív módon is le tudja hűteni magát Európa?

Kivételesen meleg ez a nyár? – Mostantól szó sincs erről a kutató szerint

Viharos széllel söpör végig az országon egy hidegfront

Donald Trump: beteg emberek vezetik őket, vége az iráni megállapodásnak

Donald Trump: beteg emberek vezetik őket, vége az iráni megállapodásnak

Az Iránnal kötött, a háború befejezését célzó ideiglenes megállapodás „véget ért” – jelentette be szerdán Ankarában a NATO-csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök. Megszólalt az iráni hadsereg, illetve az EU repülésbiztonsági ügynöksége.
 

Donald Trump szerint megszakítják a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal

Robbanások Iránban – erőteljes csapássorozat indult, Amerika intézkedéseket vont vissza

A közel-keleti fordulaton kívül más is hajtja az olajárakat

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.08. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly csapás bénítja Oroszországot, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Komoly csapás bénítja Oroszországot, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az orosz haderő tegnap este kazettás robbanófejjel felszerelt ballisztikus rakétát vetett be Odesszában - írja az Ukrajinszka Pravda. Odessza megye katonai közigazgatási vezetője szerint Moszkva ezzel "nyilvánvalóan" semmibe vette a nemzetközi humanitárius jog szabályait. A támadás tüzet okozott egy ipari épületben, öt embert pedig kórházba szállítottak, egyikük állapota súlyos. A Kyiv Independent arról ír, Donald Trump tegnap kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök is meg szeretne állapodni a háború lezárásáról. Az amerikai elnök azután beszélt erről, hogy hétfőn külön-külön egyeztetett a vezetőkkel telefonon. Ma személyesen is találkozik Zelenszkijjel az ankarai NATO-csúcson. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az orosz-ukrán fronton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, filléreket kapott a BKK amiért Schwarzenegger miatt napokra lezárták a metrót: &quot;családi házat adott egy garzonlakás áráért Budapest&quot;

Kiderült, filléreket kapott a BKK amiért Schwarzenegger miatt napokra lezárták a metrót: &quot;családi házat adott egy garzonlakás áráért Budapest&quot;

A BKV nettó 31 millió forintos bérleti díjat kért a metróvonal felének kétnapos átengedéséért, valamint további 15-20 millió forintot számolt fel a kapcsolódó szolgáltatásokért.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says ceasefire 'is over' after US and Iran trade strikes

Trump says ceasefire 'is over' after US and Iran trade strikes

Speaking at a Nato summit in Turkey, the US president calls Iranian leaders "scum" and says negotiators can continue to talk - but they are "wasting their time".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 8. 14:51
Kilenc év után távozik Zlatko Dalić a horvát válogatott éléről
2026. július 8. 14:04
A Premier League-be került a Real Madridtól távozó edző
×
×