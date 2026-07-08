Összeállt a vízilabda Világkupa-döntő kerete: ők mennek Sydney-be

Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy döntött, hogy nem várja meg a csapatkijelöléssel a szerdától pénteking esedékes, horvátokkal közös kétkapus gyakorlásokat, ezeket inkább már a kijelölt csapat játékának csiszolására használja – írja a waterpolo.hu.
A szakember a névsorral kapcsolatban megjegyezte: egy új taktikát tesztel egy klasszikus centerrel és hat másikkal, aki szintén azonnal be tud oda úszni. A szingapúri világbajnokság után – és persze a korábbi hőskorokat megidézve –
ismét három balkezes lesz tagja a csapatnak.
A szakvezető kitért arra is, hogy a Világkupát – illetve az azt megelőző, ausztráliai tornát – is arra kívánja használni, hogy bizonyos játékosok esetében megnézze: képesek-e befutni azt a fejlődési pályát, amire gondol velük kapcsolatban, és persze ami esélyt kínál nekik, hogy a válogatott állandó tagjává váljanak. Vogel Soma családi okok miatt – Szingapúrhoz hasonlóan – ezúttal is itthon marad.
A csapat július 12-én, vasárnap indul Ausztráliába.
A nemzeti együttes először Brisbane-ben (a 2032-es olimpia helyszínén) vesz részt egy felkészülési tornán, majd Sydneyben jön a Világkupa-döntő. Ott 23-án, csütörtökön magyar idő szerint 12.15-től vívja a negyeddöntőt a horvátokkal – együttesünk a spanyol–ausztrál ágon van egyébként, míg a másik két párharc az olasz–grúz és a görög–montenegrói összecsapás.
A férfi Világkupa-csapat összeállítása tehát a következő:
Kapusok
- Csoma Kristóf
- Gyapjas Viktor
Mezőnyjátékosok
- Burián Gergely
- Dala Döme
- Fekete Gergő
- Jansik Szilárd
- Kovács Péter
- Manhercz Krisztián
- Nagy Ádám
- Nagy Ákos
- Szalai Péter
- Varga Vince
- Vigvári Vendel
- Vismeg Zsombor
- Zalánki Gergő
Tartalékok
- Lugosi Csongor
- Tátrai Dávid