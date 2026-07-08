Összeállt a vízilabda Világkupa-döntő kerete: ők mennek Sydney-be

Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy döntött, hogy nem várja meg a csapatkijelöléssel a szerdától pénteking esedékes, horvátokkal közös kétkapus gyakorlásokat, ezeket inkább már a kijelölt csapat játékának csiszolására használja – írja a waterpolo.hu.

A szakember a névsorral kapcsolatban megjegyezte: egy új taktikát tesztel egy klasszikus centerrel és hat másikkal, aki szintén azonnal be tud oda úszni. A szingapúri világbajnokság után – és persze a korábbi hőskorokat megidézve –

ismét három balkezes lesz tagja a csapatnak.

A szakvezető kitért arra is, hogy a Világkupát – illetve az azt megelőző, ausztráliai tornát – is arra kívánja használni, hogy bizonyos játékosok esetében megnézze: képesek-e befutni azt a fejlődési pályát, amire gondol velük kapcsolatban, és persze ami esélyt kínál nekik, hogy a válogatott állandó tagjává váljanak. Vogel Soma családi okok miatt – Szingapúrhoz hasonlóan – ezúttal is itthon marad.

A csapat július 12-én, vasárnap indul Ausztráliába.

A nemzeti együttes először Brisbane-ben (a 2032-es olimpia helyszínén) vesz részt egy felkészülési tornán, majd Sydneyben jön a Világkupa-döntő. Ott 23-án, csütörtökön magyar idő szerint 12.15-től vívja a negyeddöntőt a horvátokkal – együttesünk a spanyol–ausztrál ágon van egyébként, míg a másik két párharc az olasz–grúz és a görög–montenegrói összecsapás.

A férfi Világkupa-csapat összeállítása tehát a következő:

Kapusok

Csoma Kristóf

Gyapjas Viktor

Mezőnyjátékosok

Burián Gergely

Dala Döme

Fekete Gergő

Jansik Szilárd

Kovács Péter

Manhercz Krisztián

Nagy Ádám

Nagy Ákos

Szalai Péter

Varga Vince

Vigvári Vendel

Vismeg Zsombor

Zalánki Gergő

Tartalékok