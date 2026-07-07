Sokan örülhetnek, akik arra fogadtak, hogy Bosznia nyeri a foci-vb-t

A fogadóiroda közölte, hogy nyertesnek tekint valamennyi olyan szelvényt, amelyen a boszniai csapat vb-győzelme szerepelt. Az intézkedés egyaránt vonatkozik az interneten és a fogadóirodákban feladott szelvényekre. Ezzel a lépéssel azoknak a szurkolóknak kívántak köszönetet mondani, akik a végsőkig hittek a válogatott sikerében.

Bár Bosznia-Hercegovina az Egyesült Államoktól elszenvedett vereséggel kiesett a világbajnokságról, a csapat történelmi szereplését és küzdeni akarását sokan elismerték az országban.

A fogadóiroda már megkezdte a nyeremények kifizetését. A kampány jelmondata – „Vannak, akik szívből játszanak” – a cég szerint ezúttal a szurkolókra és a válogatott játékosaira egyaránt érvényes, akik hittek abban, hogy Bosznia-Hercegovina akár a világbajnoki címig is eljuthat.