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Boszniai szurkolók a 2026. labdarúgó-világbajnokság B csoportja harmadik fordulójának Bosznia-Hercegovina-Katar mérkõzés elõtt a seattle-i Lumen Field Stadionnál 2026. június 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Stephan Brashear

Sokan örülhetnek, akik arra fogadtak, hogy Bosznia nyeri a foci-vb-t

Infostart / MTI

Szokatlan döntéssel lepte meg ügyfeleit egy boszniai fogadóiroda: kifizette mindazokat a fogadásokat, amelyeket Bosznia-Hercegovina labdarúgó-válogatottjának világbajnoki címére tettek, noha a csapat még a nyolcaddöntőbe sem jutott be.

A fogadóiroda közölte, hogy nyertesnek tekint valamennyi olyan szelvényt, amelyen a boszniai csapat vb-győzelme szerepelt. Az intézkedés egyaránt vonatkozik az interneten és a fogadóirodákban feladott szelvényekre. Ezzel a lépéssel azoknak a szurkolóknak kívántak köszönetet mondani, akik a végsőkig hittek a válogatott sikerében.

Bár Bosznia-Hercegovina az Egyesült Államoktól elszenvedett vereséggel kiesett a világbajnokságról, a csapat történelmi szereplését és küzdeni akarását sokan elismerték az országban.

A fogadóiroda már megkezdte a nyeremények kifizetését. A kampány jelmondata – „Vannak, akik szívből játszanak” – a cég szerint ezúttal a szurkolókra és a válogatott játékosaira egyaránt érvényes, akik hittek abban, hogy Bosznia-Hercegovina akár a világbajnoki címig is eljuthat.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Sokan örülhetnek, akik arra fogadtak, hogy Bosznia nyeri a foci-vb-t

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a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
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