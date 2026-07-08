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Nyitókép: Jake Warga/Getty Images

Amerikai kiképzésre utazik csaknem 100 magyar katona

Infostart / MTI

Az Egyesült Államokba kiképzési gyakorlatra utazó magyar katonáknak rendeztek „kibocsátó ünnepséget” szerdán Pápán, a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtéren.

Az Ohio Nemzeti Gárda Combat Readiness Exercise 26 nemzetközi kiképzési gyakorlatát július 13. és 22. között tartják Michigan államban amerikai, szerb és magyar részvétellel.

Az ünnepségen Mihócza Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese a hadgyakorlat céljának azt nevezte, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandár harckészültéségét.

A magyar kontingens létszáma 91, 15-en hivatásos katonák 76-an tartalékosok.

Mihócza Zoltán hangsúlyozta: ez a gyakorlat azt is megmutatja, hogy a Magyar Honvédség ereje a különböző szolgálati formákban feladatot teljesítő katonák együttműködésében rejlik. Hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák közösen készülnek, közösen vállalnak felelősséget és közösen képviselik Magyarországot a gyakorlaton – fűzte hozzá.

Szavai szerint kevés nagyobb elismerése lehet ennek az elkötelezettségnek annál, mint amikor valaki Magyarországot képviselheti katonaként egy nemzetközi gyakorlaton.

Az Amerikai Egyesült Államok 1993-ban indította el Állami Partnerségi Program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott, ennek részeként valósulnak meg egyebek mellett a nemzetközi hadgyakorlatok – áll a helyszínen kiadott háttéranyagban. Magyarország esetében a program szerinti együttműködés 1993 óta az Ohio Nemzeti Gárda és a Magyar Honvédség között áll fenn.

Mihócza Zoltán hangsúlyozta: az Állami Partnerségi Program keretében kialakult kapcsolat mára jóval több lett katonai együttműködésnél, kölcsönös bizalomra épülő partnerséggé vált. Olyan kapcsolattá, amelynek során „tanultunk egymástól (...), fejlesztettük képességeinket”, és amely jelentősen hozzájárult a magyar területvédelmi és tartalékos rendszer fejlődéséhez is.

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Kezdőlap    Belföld    Amerikai kiképzésre utazik csaknem 100 magyar katona

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