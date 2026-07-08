A Védvonal és Orbán Viktor is megszólalt Szakács István ügyében

Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt intézkedtek a Megafon influenszerének otthonában. Mint Szakács István felesége a Magyar Nemzetnek elmondta, a hatóságok arra a videóra alapoztak, amelyben férje kijelentette: ha elviszik Orbán Viktort, „akkor ötszázezer magyar fog menni és ki fogjuk szabadítani akárhonnan, akárki áll velünk szembe”. A házkutatás után férjét szerda reggel elvitték a rendőrök.

„A férjem nem követett el erőszakos cselekményt. Mindössze hangot adott a felháborodásának, és azt mondta: ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni” – idézte a feleség közösségimédia-bejegyzését az Index.

Az ügy előzménye tehát az lehet, hogy Szakács István korábban egy videóban arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt, ne merje elvitetni Orbán Viktort az „aranykonvoj-ügyben”, amelyben nemrég indítványozták Orbán Viktor és mások gyanúsítását és őrizetbe vételét is.

Szakács-Tanító Orsolya úgy tudja, hogy nem érkezett feljelentés férje ellen, a rendőrség saját hatáskörben járt el.

Szakács szerdán már korábban azt írta a Facebook-oldalán, hogy „letartóztattak”, de nem közölt részleteket a történtekről.

Az eset hírére a Védvonal vezetője, Czunyiné Bertalan Judit fideszes politikus közölte: a szervezet szerda hajnalban értesült Szakács István őrizetbe vételéről. Azonnali intézkedést követően a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani a jobboldali influenszer jogi védelmét.

„A tiszás önkény a rendvédelmi szerveket politikai furkósbotként használja, és mindenkire le akar csapni” – fogalmazott Czunyiné Bertalan Judit a Fidesz/Védvonal közleményében. Hangsúlyozta, hogy a véleménynyilvánítás alapjogának szükségtelen és aránytalan korlátozása, ha valakit politikai véleményének kifejtéséért büntetőeljárás alá vonnak. „Ezután is fellépünk minden politikai megtorlás és félelemkeltés ellen!” – írta a politikus.

Orbán Viktor Fidesz-elnök, volt kormányfő pedig azt írta a Facebookon, hogy „szintet lépett az önkényuralom”.

„Már akkor is elvisznek a rendőrök, ha kritizálni mered a miniszterelnököt. Ma ő, holnap te”

– írta, hozzátéve, hogy „ne hagyjuk”.

Frissítés, 12.00: A 24.hu azt írta, Szabadon engedték Szakácsot, akit szerda reggel 6 órakor vettek őrizetbe a rendőrök. Szakács egy videóban megköszönte támogatóinak az aggódást és a kiállást – külön megemlítve Orbán Viktort –, továbbá „tiszás önkényről” beszélt. Időt kért, mielőtt a további részletekről beszámol.

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