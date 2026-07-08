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Aszály sújtotta vidék.
Nyitókép: Getty Images / Daniel Garrido

Komoly veszély fenyegeti a magyar állóvizeket

InfoRádió

A tartós és ismétlődő extrém meleg időszakok komoly károkat okoznak a hazai állóvizekben – hangsúlyozta Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője, miután újabb meleg időszak várható Európában.

Az előrejelzések egy újabb, Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek, amelynek következtében Európa felett ismét egy úgynevezett hőkupola alakulhat ki, csapadékként zárva magába a forró levegőt és helyenként mintegy 40 fokos meleget hozva. Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője szerint az extrém meleg időszakok károsak lehetnek a hazai állóvizek számára.

„A sekély állóvizeink különösen kitettek a klímaváltozás hatásainak. Nyilván a nagyobb meleg nagyobb vízfelület párolgást okoz, és nagyobb vízháztartási deficithez vezet. Amikor ez csapadékhiánnyal párosul, akkor nincs akkora utánpótlása ezeknek a tavaknak, amely képes lenne a vízszintet stabilizálni, és tartósan alacsony vízállások várhatók, ami a vizek ökoszisztémájára is jelentős hatást gyakorol” – mondta a szakember az InfoRádióban.

Bíró Tibor arról is beszélt, mit okozhat, ha a mindennapok részévé válnak az esőzésmentes nagy melegek. Kijelentette:

a csapadékhiány az elmúlt években olyan mértékben kumulálódott, ami már nagyon jelentősnek mondható, és ez a víz hiányzik a vízgyűjtőkből is, és a tavakból is.

Amikor a párolgás és a csapadékhiány miatt ilyen szintű a vízgyűjtő területeken a leürülés, akkor jóval kisebb az úgynevezett lefolyásképző csapadék mennyisége, ami gátolja a tó utánpótlását – magyarázta.

Most ennek lehetünk szemtanúi, például a Velencei-tavon már alulmúltuk a valaha mért legkisebb vízállást – mondta az NKE Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője. De a Balaton esetében, ahol a nyári, szabályozott vízállásnak 120 centiméternek kellene lennie, már tavasszal sem sikerült ezt a szintet előállítani, mert az őszi-téli időszakban sem érkezik annyi csapaték a vízgyűjtő területekre, ami ki tudná alakítani ezt a kívánt vízszintet. A jelenlegi 70 centiméteres állás tehát egyáltalán nem megszokott – szögezte le.

Bíró Tibor szerint a sekély tavak vízszintje természetes módon is jelentősen változhat, van egyfajta természetes vízjátéka, így korábban is előfordultak már szélsőséges helyzetek. A Velencei-tó például többször is kiszáradt, de amióta mesterségesen szabályozzák a vízutánpótlását, eddig mindig sikerült valamennyi vizet biztosítani a tó számára.

A szakértő arra is kitért, hogy a veszélyben lévő állóvizek, a többi között a Velencei-tó számára mi lehet a megoldás. Mint mondta,

ha a klímaváltozási előrejelzéseket figyelembe vesszük, és szeretnénk a Balaton és a Velencei-tó felületét megőrizni, akkor a jövőben vízutánpótlásról kell gondoskodni, lévén egyre kevesebb csapadék prognosztizálható.

Mi több, előfordulhat, hogy megszűnik az összefüggő víztükör – ez a Velencei-tavon már most is tapasztalható –, és még a Balatonnál is lesznek lefűződések. Ha tehát az utóbbi tó vízfelületét szeretnék megőrizni, akkor nagy valószínűséggel gondoskodni kell a vízutánpótlásról más vízgyűjtő területek vízkészleteit igénybe véve.

Bíró Tibor hozzátette, fel kell készülni arra is, hogy a jövőben a hazai tavak élővilága is jelentősen megváltozhat.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.

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Komoly veszély fenyegeti a magyar állóvizeket

Komoly veszély fenyegeti a magyar állóvizeket
A tartós és ismétlődő extrém meleg időszakok komoly károkat okoznak a hazai állóvizekben – hangsúlyozta Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője, miután újabb meleg időszak várható Európában.
 

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