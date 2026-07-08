Edzés közben összeesett és meghalt egy tizenhat éves komáromi fiú

Thai box edzés közben veszítette az életét egy 16 éves fiú június 30-án Komáromban – számolt be róla a blikk.hu.

A fiú unokatestvére a lapnak azt nyilatkozta, hogy még a bemelegítés zajlott, amikor a kamasz összeesett. Elmondása szerint hárman is próbálták újraéleszteni, a mentő is hamar a helyszínre érkezett, de ők sem tudtak rajta segíteni.

A fiú halálának okát még vizsgálják. Rokona elmondása szerint korábbi vérnyomás-vizsgálatoknál kiderült, hogy szívritmuszavara van, de orvoshoz nem fordult vele, nem gondolták, hogy problémát okozhat.

Az elhunyt iskolája, a Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum így búcsúzott tőle a Facebookon:

„Felfoghatatlan veszteség érte a Bercsényi közösségét. Diáktársai, tanárai és az iskola valamennyi dolgozója megrendülten búcsúzik tőle. A Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum teljes közössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, hozzátartozóknak és mindazoknak, akik ismerték és szerették.”

A rendőrség általános közigazgatási eljárásban vizsgálja a halálesetet, ennél bővebb tájékoztatást azonban nem adtak a lapnak.