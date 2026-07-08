Lesz-e újra magyar a Forma–1-ben? – Wéber Gábor: pénz nélkül hiába tehetséges bárki, nem jut előrébb

A 40. születésnapját ünnepli ezen a nyáron a Hungaroring versenypályája, ahol július 26-án 41. alkalommal versenyez a Forma–1-es mezőny. A tavalyi vb-sorozatban a Magyar Nagydíjnak otthont adó mogyoródi pálya nyújtotta a legjobb szurkolói élményt, és ezért nemzetközi díjat is kaptak a szervezők, akik idén sem szeretnék alább adni.

Wéber Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, bár nem egyedülálló, de azért nagyon kevés olyan pálya van a világon, ahol zsinórban annyi F1-es futamot rendeztek, mint 1986 óta a Hungaroringen. Az előző hétvégén volt a Brit Nagydíj, melyet 77. alkalommal rendeztek meg, továbbá Monaco, Belgium és Olaszország is elérte már a 70 versenyt. Ugyanakkor csak két ország mondhatja el magáról azt, hogy minden egyes évben rendezett Forma–1-es futamot.

A Hungaroringen 1986-ban rendezték az első futamot, melyet Nelson Piquet nyert meg, aki aztán egy évvel később is elsőként haladt át a célvonalon. Wéber Gábor felidézte, hogy a mogyoródi pálya első F1-es versenyét a lelátó feletti füves dombról nézte végig 14 évesen. Mint mondta, nagyon gyorsan eltelt azóta negyven év, ami alatt rengeteget fejlődött maga a Forma–1, és nagyon sűrű időszak volt ez sok-sok történéssel, felejthetetlen élménnyel. Hozzátette: ez a négy évtized tele volt izgalmakkal, nagyon jó versenyekkel, de összességében nem tűnik úgy, mintha a Hungaroringet a top pályák között tartanák számon.

A 41. Forma–1-es Magyar Nagydíj trófeái. Fotó: InfoRádió

Ugyanakkor éppen az elmúlt hónapokban jelentős felújításokat végeztek a Hungaroringen, ami nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy még hosszú éveken át fogadhassák az F1 mezőnyét Mogyoródon. A kommentátor szerint július végén igazi ünnep várható a 41. Magyar Nagydíj körítéseként, de az talán még ennél is lényegesebb, hogy miként alakul a jövő. „Most lezárunk egy 40 éves korszakot, aztán teljes megújulással és minden olyan lehetőséggel, amelyek a Hungaroringben rejlenek vagy benne lehetnek, elindul az újabb, remélhetőleg 40 éves időszak.

Számomra sokkal érdekesebb, miben lehet fejlődni, mit lehet még csinálni. A múltat persze ünnepeljük meg, ez is sokaknak fontos, de szerintem a jövő sokkal fontosabb”

– tekintett előre a Forma–1-es kommentátor.

Ki követheti Baumgartner Zsoltot?

A jövővel kapcsolatban pedig az is sokakat foglalkoztató kérdés, hogy Baumgartner Zsolt után lesz-e újabb magyar versenyző a Forma–1-ben. Wéber Gábor bízik benne, hogy nem kell már erre sokat várni. Úgy tűnik, az aspiránsok közül ehhez a célhoz Molnár Martin lehet a legközelebb, aki abban reménykedik, hogy 2030 környékén már reálisan tervezhet az F1-es debütálással. Wéber Gábor emlékeztetett, hogy Molnár Martin idén lépett fel a brit Forma–4-ből a GB3-bajnokságba, és az elmúlt hétvégén éppen a Hungaroringen versenyzett az International GT Open egyik betétfutamában.

A Rodin Motorsport 17 éves magyar versenyzője a 2026-os szezonban több dobogós helyet ért el, volt pole pozíciója is, és jelenleg a negyedik helyen áll a GB3-bajnokságban. Wéber Gábor vele kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy az idei még tanulóév számára egy új sorozatban egy komoly kategóriaváltás után. A brit GB3 szériában jóval nagyobb leszorító erejű, erősebb és gyorsabb autók vannak. „Itt azért már nem kis darazsak zümmögnek, hanem ezek az autók nagyon komoly kanyartempót húznak, jól is gyorsulnak, de persze ez a kategória azért még három lépésre van a Forma–1-től” – magyarázta a kommentátor.

Molnár Martin számára a következő lépcsőfokot az FIA Forma–3-as bajnokság jelentheti, ami megint csak egy másik szint, még komolyabb és erősebb autók versenyeznek a mezőnyben, nem mellékesen Forma–1-es versenyhétvégék betétfutamain. Aztán következhet a Forma–2, majd jön a csúcskategória, a Forma–1.

Természetesen az egyes kategóriaváltásoknak jelentős anyagi vonzata van, komoly szponzorációs háttértámogatásról kell gondoskodni, és mindezek óriási áldozatokkal járnak.

Wéber Gábor szerint nem arról van szó, hogy a pénz fontosabb, mint a tehetség, hanem a kettőnek együtt, párhuzamosan kell mozognia. „Pénz nélkül hiába vagy tehetséges, nem jutsz előrébb. Ha pedig csak jó sok pénzed van, egy ponton túl nem fogsz tudni továbbjutni, mert annyi tehetség van, hogy sokan megfelelő támogatói háttérrel, junior programokkal és támogatásokkal kivívják maguknak a versenyzési lehetőséget” – mondta a kommentátor.

Figyelmeztetett, hogy ez egy kétélű fegyver, okosan kell élni a különböző szakmai programok adta lehetőségekkel. Molnár Martin a maga szintjén rendelkezik a megfelelő menedzsmenttel, így

lehet reménykedni abban, hogy „előbb-utóbb lenyúl érte valamelyik gyári Forma–1-es csapat junior programja, ahová azért kevesen kerülnek be, de elég könnyű kikerülni is onnan”.

Aki ugyanis bekerül egy ilyen junior programba, annak teljesítenie kell. Nagyon egyértelmű célokat jelölnek ki, és meghatározzák, hogy milyen fejlődést várnak el az adott versenyzőtől. Ha pedig valaki nem tud élni a lehetőséggel, annak elengedik a kezét, vagyis minden sanszot meg kell ragadni.

Wéber Gábor ugyanakkor megjegyezte: vannak olyan tehetségek is, akik megvívják ezt a küzdelmet anélkül is, hogy lenyúlnának értük, mert „annyira nagyot villantanak”, hogy csak leigazolják őket. Nem is kell feltétlenül bajnoki címet nyerni valamelyik alsóbb kategóriában, hanem olyan fejlődési utat kell bejárni vagy olyan potenciált kell mutatni a Forma–1-es csapatoknak, hogy ott a döntéshozók azt mondják, kell nekik ez a pilóta, mert „idén ő a legérdekesebb, akire figyelni kell, aztán ha úgy alakul, előbb-utóbb beteszik valahová”.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette. A teljes beszélgetést alább megnézheti, meghallgathatja.