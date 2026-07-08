Elköltözik az EFOTT a Velencei-tó partjáról

Radnai Márk (Tisza) országgyűlési képviselő a fesztivál szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Esztergom lesz az EFOTT új otthona, ami üzenetértékkel is bír: Esztergomnak ne csak múltja, hanem jövője is legyen.

Hernádi Ádám (Fidesz–KDNP), Esztergom polgármestere elmondta: a város önkormányzatának közgyűlése kedden tíz évre kötött együttműködést az EFOTT-tal.

Zelenák Márk, a 2027-es fesztivál igazgatója jelezte:

tizenegy év után költözik a fesztivál, köszönnek mindent a Velencei-tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek.

A fesztiváligazgató hozzátette: további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak.

Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az EFOTT az egyetemistákról szól, erre garancia az is, hogy minden évben egy felsőoktatási intézmény a fesztivál házigazdája.

Idén a jubileumi évben négy egyetem is házigazda lesz.

Szücs Annamária, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kommunikációs igazgatója elmondta: ők a diszkósátornál várják programokkal a hallgatókat.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja arról beszélt, hogy a borfaluba egy kis Balatont hoznak a Velencei-tó partjára.

Kiss Kornélia, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) Nemzetközi Gazdálkodási Karának dékánja jelezte: az egyetem hallgatói által készített rozmaringos-levendulás-citrusos sörrel várják a fesztiválozókat.

Lőrincz Gergő, a Széchenyi István Egyetem szolgáltatási és brand igazgatója pedig kiemelte: már a fesztivál területén kívül, a beléptetési pontnál is számos élménnyel várják az EFOTT-ra érkezőket.

Vincze Géza, az Auchan ügyvezető igazgatója elmondta, hogy meghosszabbították a már több mint négy éve fennálló együttműködést a fesztivállal, hatvanezres termékválasztékukból hatszáz kapható a fesztiválon belüli üzletükben, amely mellett gasztropontot is működtetnek.

Kiricsi Dávid, az Erste Bank brand és kampánycsapat-vezetője elmondta: kártyajátékukkal a fiatalok jövőtervezését segítik, napközben pedig a fellépőkkel beszélgetnek pénzről és jövőről.

Lasztovicza Gábor fesztiváligazgató a közösségi élmény fontosságát hangsúlyozta, majd bejelentette, hogy az idei az utolsó EFOTT-ja vezetőként, átadja a stafétát Zelenák Márknak. Lasztovicza Gábor felidézte, hogy 1999-ben még fesztiválozóként járt először az EFOTT-on, az idei a 27. fesztiválja, amelyen részt vesz.

Utóda, Zelenák Márk azt mondta: az EFOTT továbbra is a hallgatók és az egyetemisták fesztiválja marad, és változatlan céljuk, hogy minden egyetemista legalább egyszer jöjjön el az EFOTT-ra.

A sajtótájékoztató végén az EFOTT és a MOL stratégiai együttműködési megállapodást kötött egymással, amelyet Zelenák Márk és Pantl Péter, a MOL csoport kommunikációs igazgatója írt alá. Utóbbi hangsúlyozta: közel áll a fesztivál szellemisége ahhoz, amit a társaság is képvisel.

Budai Marcell sajtófőnök az eseményen jelezte: csütörtökön mutatják be az EFOTT 50 éves történelméről készülő dokumentumfilmet, a jubileumot pedig szerda este egy nagyszabású, többórás műsorral ünneplik.