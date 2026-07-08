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Szél kuszálja egy fiatal nő haját a szabadban.
Nyitókép: Getty Images/pixdeluxe

Viharos széllel söpör végig az országon egy hidegfront

Infostart

Hidegfront érkezik, amely mögött sokfelé erős, néhol viharos széllel érkezik a kissé hűvösebb levegő. Sok csapadékot ne várjunk a fronttól, inkább csak kevés helyen lehet zápor, zivatar.

Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre többfelé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések. Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.

A következő napokban is lehet még élénk, illetve erős a légmozgás, viszont a csapadéknak jelentősen csökken az esélye, legfeljebb lokálisan fordulhatnak elő záporok. A hőmérséklet ismét emelkedésnek indul, a csúcsok jellemzően 30 fok körül alakulnak majd – derül ki a HungaroMet videós előrejelzéséből.

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Kezdőlap    Életmód    Viharos széllel söpör végig az országon egy hidegfront

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a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
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