Már úton a következő nagy hőség, de vajon alternatív módon is le tudja hűteni magát Európa?

Már az Atlanti-óceán felett formálódik Európa következő hőhulláma, miközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra figyelmeztet, hogy „további halálos hetek állhatnak még előttünk” – írja az Euronews.

Spanyolországban már a legmagasabb szintű hőségriadót rendeltek el három keleti régióban, ugyanis itt már a héten előfordulhat 42 Celsius-fok. De Portugália és Franciaország is arra készül, hogy a hőmérséklet meghaladja a 40 fokot, az előrejelzések pedig egyre több „trópusi éjszakát” jósolnak. Ilyenkor a hőmérséklet egy 24 órás időszakban egyszer sem süllyed 20 fok alá, ami miatt sokan rosszul alszanak.

A klímaberendezések helyett azonban mindinkább teret nyer egy alternatív megoldás:

Európa vízútjai segíthetnek lehűteni a városokat, és kiválthatják az egyedi légkondicionáló berendezéseket az EU „Cities Refresh” nevű, úttörő kampányának részeként.

Tény, hogy a légkondicionáló akár életmentő is lehet a szélsőséges hőségben, azonban ez az EU szerint nem egy hosszú távon fenntartható megoldás a jelentős energiaigénye és az esetleges áramszünetek miatt.

A légkondicionálás az úgynevezett városi hősziget-hatás kialakulásához is hozzájárul: ilyenkor a kifújt meleg levegő megreked a városi infrastruktúrában, például a betonban és az aszfaltban, ahonnan később visszaszivárog, tovább emelve a hőmérsékletet.

Erre kínál megoldást a távhűtés: egy központi létesítmény hideg vizet állít elő, amelyet föld alatti rendszeren keresztül juttatnak el a helyi hálózatokhoz.

„A távhűtés egyértelmű előnyöket kínál azoknak a városoknak, amelyek a lakosság egészségének védelmére és a kibocsátások csökkentésére törekednek” – állapítja meg az Európai Bizottság. „Hatékony hűtést biztosít minden épülettípus számára, kevesebb energiát használ, mint az egyedi légkondicionálás, és helyi, alacsony szén-dioxid-kibocsátású forrásokkal működtethető, például tengeri vagy folyóvízzel, geotermikus energiával vagy hulladékhővel.”

Az energiahatékonysági irányelv (EED) értelmében a 45 ezer főnél nagyobb lakosságú városoknak immár kötelező helyi fűtési és hűtési terveket készíteniük. Ennek eredményeként számos nagyvárosi térség választja a távhűtési infrastruktúra kiépítését, amely 2023-ban több mint három százalékkal bővült.

A Fraîcheur de Paris hálózat Európa egyik legnagyobb távhűtési rendszere: 120 kilométernyi föld alatti vezetéket használ, hogy hideg vizet szállítson a Szajnából mintegy 850 épület – köztük a Louvre – alacsony szén-dioxid-kibocsátású hűtésére.

Az érintett épületekben nem egyedi klímaberendezések működnek, hanem hőcserélőket használnak.

Az épületek belső hűtőrendszere a hőt a hálózat hideg vizének adja át, amelyet ezután visszavezetnek egy speciális üzembe, ahol újra lehűtik. A rendszer az uniós adatok szerint több mint 100 százalékos energetikai hatékonyságot ér el, 35 százalékkal csökkenti az áramfogyasztást, 90 százalékkal mérsékli a hűtőközegek kibocsátását, 80 százalékkal visszafogja a vegyszerhasználatot, és 50 százalékkal vágja vissza a CO2-kibocsátást.

De hasonló rendszerek működnek még Marseille-ben, Barcelonában és Bécsben is.