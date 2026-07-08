ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.01
usd:
311.77
bux:
141476.96
2026. július 8. szerda Ellák
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
pumpjacks piston pumps operating at an oil well in field outdoors
Nyitókép: Евгений Харитонов/Getty Images

A közel-keleti fordulaton kívül más is hajtja az olajárakat

Infostart / MTI

Emelkedett a kőolaj ára a szerda reggeli kereskedésben a kiújult közel-keleti feszültségekre, illetve egy friss amerikai nyersolajkészlet adatra.

Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 76,57 dolláron állt 2,41 dollár (3,25 százalék) drágulással.

Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, és visszaállította azokat az intézkedéseket, amelyek megakadályozzák Irán olajeladásait a globális piacokon. Irán előzőleg a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat támadott meg, köztük egy katari gázszállító hajót és egy szaúdi olajszállító tankert.

Árfölhajtó az amerikai kőolaj intézet (API) kedden ismertetett adata is, amely szerint az Egyesült Államok nyersolajkészlete 399 000 hordóval csökkent a múlt héten, ami lényegese elmarad az elemzői várakozások átlagában szerepelt 1,5 millió hordós eséstől.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    A közel-keleti fordulaton kívül más is hajtja az olajárakat

egyesült államok

irán

közel-kelet

olajár

kőolaj

brent

olajkészlet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.08. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lövi egymást az USA és Irán - Száguld az olajár, esnek a tőzsdék

Lövi egymást az USA és Irán - Száguld az olajár, esnek a tőzsdék

Tegnap az amerikai tőzsdéken elsősorban a technológiai részvényeket adták, ezt követően Ázsiában felemás a hangulat, a dél-koreai tőzsde pedig ezúttal is látványosan alulteljesít. Mindez arra utal, hogy a technológiai szektoron tovább erősödhet az eladói nyomás világszerte. A figyelem azonban ma elsősorban a Közel-Keletre irányul: az Egyesült Államok és Irán között ismét kiéleződött a konfliktus, melynek hatására meredeken emelkedik az olaj és a földgáz ára. Ha ez a drágulás tartósnak bizonyul, az a globális részvénypiacokra is egyre nagyobb nyomást gyakorolhat, különösen az energiaintenzív iparágakban. Gazdasági események szempontjából az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések mellett este a Federal Reserve legutóbbi kamatülésének jegyzőkönyve érkezik, amelyből a befektetők a kamatpályával kapcsolatos új jelzéseket próbálhatják kiolvasni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli csapás: 2500 kilométerre a frontvonaltól bénították meg Oroszország legfontosabb üzemanyaggyárát

Rendkívüli csapás: 2500 kilométerre a frontvonaltól bénították meg Oroszország legfontosabb üzemanyaggyárát

Egy ukrán dróntámadás miatt leállt Oroszország legnagyobb és legfontosabb üzemanyaggyártó létesítménye, a frontvonaltól mintegy 2500 kilométerre fekvő omszki olajfinomító.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran fires at American military sites in Bahrain and Kuwait after US hits dozens of Iranian targets

Iran fires at American military sites in Bahrain and Kuwait after US hits dozens of Iranian targets

Nato chief Mark Rutte says the US strikes were "necessary", accusing Iran of violating an agreement to end the war over attacks on tankers in the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 8. 08:49
Drámai bejelentés az európai autóiparról
2026. július 8. 08:10
Túlélési üzemmódba kerülhetnek a gazdaságok, a kenyér ára is kérdéses
×
×