A közel-keleti fordulaton kívül más is hajtja az olajárakat

Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 76,57 dolláron állt 2,41 dollár (3,25 százalék) drágulással.

Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, és visszaállította azokat az intézkedéseket, amelyek megakadályozzák Irán olajeladásait a globális piacokon. Irán előzőleg a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat támadott meg, köztük egy katari gázszállító hajót és egy szaúdi olajszállító tankert.

Árfölhajtó az amerikai kőolaj intézet (API) kedden ismertetett adata is, amely szerint az Egyesült Államok nyersolajkészlete 399 000 hordóval csökkent a múlt héten, ami lényegese elmarad az elemzői várakozások átlagában szerepelt 1,5 millió hordós eséstől.