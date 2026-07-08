Egy város már van, ahol nem kell visszaváltoztatni a vármegye szavakat megyére

Habár a 2023 januárban az út mellé kikerült barna Zala vármegye táblán a feliratot az állam Zala megyére fogja cserélni, a zalaegerszegi önkormányzatnak nincs további teendője, ha átmegy a Tisza-kormány új Alaptörvény-módosítása.

„Közel ezer esztendővel ezelőtt hozta létre államalapító Szent István királyunk a vármegyéket, amelyek 1950-ig, a kommunista tanácsrendszer bevezetéséig működtek. Az 1990-es rendszerváltoztatás után a közigazgatásban visszaállt az önkormányzatiság, a területi beosztás megyékre módosult. 2023. január 1-től a megyéket vármegyékre nevezték át, de Magyar Péter miniszterelnök nemrég sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hamarosan visszaáll a megye elnevezés” – idézte fel Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a Facebookon.

Majd közölte: Zalaegerszeg önkormányzatát nem érinti a megye-vármegye kérdés, nem kell módosítani semmilyen városi, önkormányzati intézményi elnevezést, ugyanis eleve nem változtatták meg azokat.

Az önkormányzat hivatalos elnevezése eddig is Zalaegerszeg Megyei Jogú Város volt, nem változott „vármegyei jogúvá”, így visszanevezni sem kell.

Érdekképviseleti szövetségük neve maradt 2023 után is Megyei Jogú Városok Szövetsége, így itt sincs teendő.

2022-ben dönteniük kellett, hogy a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár elnevezését módosítják-e „vármegyeire”, de az önkormányzat akkor úgy határozott, hogy meghagyják az eredeti nevet, így ezt sem kell most visszaváltoztatni – derült ki a bejegyzésből.

A megye-vármegye váltás nem volt kötelező a jogszabály szerint, az ugyanis azt tartalmazta, hogy a megye elnevezés az Alaptörvény-módosítás hatálybalépését követően is használható, mindaddig, amíg áttérés az új megnevezésre a felelős gazdálkodás elvei szerint nem valósítható meg.

A vármegye kifejezés „végigvezetéséhez” egyébként csaknem 200 törvényt kellett módosítani, mindegyikben átírva a megye szót.

Az országos közúthálózaton az összes (714 darab) megyehatárt jelző táblát le kellett cserélni, ezt a munkát a Magyar Közút végezte.