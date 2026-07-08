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Nyitókép: Ivan-balvan/Getty Images

Egy város már van, ahol nem kell visszaváltoztatni a vármegye szavakat megyére

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Spórolhat is most Zalaegerszeg a korábbi döntése nyomán.

Habár a 2023 januárban az út mellé kikerült barna Zala vármegye táblán a feliratot az állam Zala megyére fogja cserélni, a zalaegerszegi önkormányzatnak nincs további teendője, ha átmegy a Tisza-kormány új Alaptörvény-módosítása.

„Közel ezer esztendővel ezelőtt hozta létre államalapító Szent István királyunk a vármegyéket, amelyek 1950-ig, a kommunista tanácsrendszer bevezetéséig működtek. Az 1990-es rendszerváltoztatás után a közigazgatásban visszaállt az önkormányzatiság, a területi beosztás megyékre módosult. 2023. január 1-től a megyéket vármegyékre nevezték át, de Magyar Péter miniszterelnök nemrég sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hamarosan visszaáll a megye elnevezés” – idézte fel Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a Facebookon.

Majd közölte: Zalaegerszeg önkormányzatát nem érinti a megye-vármegye kérdés, nem kell módosítani semmilyen városi, önkormányzati intézményi elnevezést, ugyanis eleve nem változtatták meg azokat.

  • Az önkormányzat hivatalos elnevezése eddig is Zalaegerszeg Megyei Jogú Város volt, nem változott „vármegyei jogúvá”, így visszanevezni sem kell.
  • Érdekképviseleti szövetségük neve maradt 2023 után is Megyei Jogú Városok Szövetsége, így itt sincs teendő.
  • 2022-ben dönteniük kellett, hogy a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár elnevezését módosítják-e „vármegyeire”, de az önkormányzat akkor úgy határozott, hogy meghagyják az eredeti nevet, így ezt sem kell most visszaváltoztatni – derült ki a bejegyzésből.

A megye-vármegye váltás nem volt kötelező a jogszabály szerint, az ugyanis azt tartalmazta, hogy a megye elnevezés az Alaptörvény-módosítás hatálybalépését követően is használható, mindaddig, amíg áttérés az új megnevezésre a felelős gazdálkodás elvei szerint nem valósítható meg.

A vármegye kifejezés „végigvezetéséhez” egyébként csaknem 200 törvényt kellett módosítani, mindegyikben átírva a megye szót.

Az országos közúthálózaton az összes (714 darab) megyehatárt jelző táblát le kellett cserélni, ezt a munkát a Magyar Közút végezte.

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Kezdőlap    Belföld    Egy város már van, ahol nem kell visszaváltoztatni a vármegye szavakat megyére

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