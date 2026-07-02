Kormányszóvivői tájékoztató: átszabják az áramszámlákat a megújulóknál, jön az ügynökakták nyilvánossága
Aréna
Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója
2026. július 2. 18:00
Vasas Gábor a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója
Kiderült: meglévő jogosultságokhoz kötik a százezer forintos iskolakezdési támogatást
Kiderült, ki találta ki a norvégok evezős szurkolását
550 millió eurót folyósított Magyarországnak Brüsszel
Audio tartalmak
2026. július 3. 08:53Rengeteg vizet pazarolunk – ezekre kellene figyelnünk, főleg hőség idején
2026. július 3. 08:05Erőteljes rendőri ellenőrzések jönnek – földön és égen
2026. július 3. 07:00Bendarzsevszkij Anton: most tényleg láthatja a Nyugat, hogy megéri Ukrajnát támogatni a harctéren
2026. július 2. 21:12Napinfó - 2026. július 2.
2026. július 2. 21:10Kemény Dénes az edzői vb-hangulatról: ahhoz, hogy egy kapitány szellemes és udvarias legyen, kell 2-3 gól előny és legfeljebb 5 perc hátra
2026. július 2. 20:58Elég volt a fővárosi vízfejből, vidéken is dolgozna a leendő kormányfő
2026. július 2. 19:30A Vegyesúszás magazin 2026. július 2-i adása
2026. július 2. 18:58Mintha sütőbe tették volna a gabonát: komoly terméskiesés fenyeget