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2026. július 3. péntek Kornél, Soma
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója

2026. július 2. 18:00
Vasas Gábor a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója

Podcastok

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Audio tartalmak

2026. július 3. 08:53
Rengeteg vizet pazarolunk – ezekre kellene figyelnünk, főleg hőség idején
2026. július 3. 08:05
Erőteljes rendőri ellenőrzések jönnek – földön és égen
2026. július 3. 07:00
Bendarzsevszkij Anton: most tényleg láthatja a Nyugat, hogy megéri Ukrajnát támogatni a harctéren
2026. július 2. 21:12
Napinfó - 2026. július 2.
2026. július 2. 21:10
Kemény Dénes az edzői vb-hangulatról: ahhoz, hogy egy kapitány szellemes és udvarias legyen, kell 2-3 gól előny és legfeljebb 5 perc hátra
2026. július 2. 20:58
Elég volt a fővárosi vízfejből, vidéken is dolgozna a leendő kormányfő
2026. július 2. 19:30
A Vegyesúszás magazin 2026. július 2-i adása
2026. július 2. 18:58
Mintha sütőbe tették volna a gabonát: komoly terméskiesés fenyeget
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