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Nyitókép: Getty Images / gorodenkoff

Valószínűleg a tengerbe zuhant egy Boeing Pakisztánnál

Infostart / MTI

Eltűnt egy teherszállító repülőgép Pakisztán tengerpartjánál kedd éjszaka. A hatóságok tengeri mentőakciót indítottak a gép és ötfős legénységének felkutatására - jelentette be a pakisztáni repülési hatóság.

A Boeing 737 típusú gép az Egyesült Arab Emírségekben található Sardzsából Karacsiba tartott, és végcéljának közelében tűnt el a radarokról, miután már navigációs nehézségeket jelzett a légi irányításnak.

A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás szerint a K2 Airways légitársasághoz tartozó pakisztáni gép valószínűleg a tengerbe zuhant Karacsitól délnyugatra. Ezt megelőzően többször is hirtelen megváltoztatta repülési magasságát.

Pakisztánban utoljára 2020-ban, a koronavírus-járvány idején történt súlyos légi katasztrófa, abban 97 ember meghalt.

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