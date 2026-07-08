A tolvajoknak elég egyetlen pillantás – így válhat célponttá az autója

Megelőzhető lenne a gépkocsiból való lopásos bűntények jelentős része – írja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az elkövetők gyakran nem előre kiválasztott járműveket keresnek, hanem olyan autókat, amelyek utasterében látható helyen hagyott táska, laptop, mobiltelefon, pénztárca vagy egyéb értéktárgy hívja fel magára a figyelmüket.

Egy ülésen hagyott táska, vagy a hátsó ülésen felejtett csomag elegendő lehet ahhoz, hogy a tolvaj néhány másodperc alatt betörje az ablakot, megszerezze az értékeket, majd elmeneküljön.

Az ilyen bűncselekmények nemcsak anyagi kárral, hanem jelentős kellemetlenséggel és ügyintézéssel is járnak a sértettek számára.

A rendőrség a következőket javasolja a bűncselekmények megelőzése érdekében:

Soha ne hagyjunk látható helyen értéktárgyat a gépkocsi utasterében!

Táskánkat, laptopunkat, mobiltelefonunkat, pénztárcánkat és okmányainkat minden esetben vigyük magunkkal!

Ha elkerülhetetlen, hogy tárgyat hagyjunk a járműben, azt még indulás előtt, diszkréten helyezzük el a csomagtartóban!

A parkolást követően mindig zárjuk be az autót, és ellenőrizzük az ablakok, napfénytető, valamint a csomagtér megfelelő záródását!

Lehetőség szerint jól megvilágított, forgalmas vagy kamerával megfigyelt helyen parkoljunk!

Ne hagyjunk a járműben olyan tárgyakat, amelyek arra utalhatnak, hogy érték lehet elrejtve a csomagtartóban!

A rendőrség hozzáteszi: az autó nem értékmegőrző, de adjunk esélyt a tolvajoknak. Egyetlen figyelmetlen pillanat is elég lehet ahhoz, hogy értékeink, személyes tárgyaink illetéktelenek kezébe kerüljenek.