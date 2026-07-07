Nyílt levélben üzent a magyar külügynek két leváltott tiszteletbeli konzul

Az Index szerkesztőségéhez eljuttatott nyílt levelükben azt írják, hogy több mint két évtizedes szolgálatuk ellenére méltatlan körülmények között mentették fel őket, ezért kérik a döntések kivizsgálását és munkájuk objektív értékelését. A levél szerint a megbízatásuk megszüntetéséről verbális jegyzékben értesítették őket, Endreffy Lóránd, Magyarország abujai nagykövetének javaslatára.

Marie Catherine Ngo Djob 2001 óta látta el a tiszteletbeli konzuli feladatokat Kamerunban, míg Déri Endre 1998-tól 26 éven át volt tiszteletbeli főkonzul Nigéria Kaduna városában.

Ngo Djob asszony azt állítja, felmentésének oka az lehetett, hogy nem tudott térítésmentesen két Toyota Land Cruiser terepjárót biztosítani a 2026 márciusában Yaoundéban rendezett WTO-miniszteri konferenciára érkező magyar delegáció számára. Szerinte ez nem tartozott konzuli feladatai közé.

Déri Endre szerint megbízatásának megszüntetését egy állítólagos politikai kijelentéssel indokolták, amelyet egy nigériai miniszterrel folytatott találkozón tett volna, ezt azonban határozottan vitatja. Emellett sérelmezi, hogy a magyar vállalatok nigériai partnereit külön értesítették felmentéséről, ami szerinte reputációs és gazdasági károkat okozhatott.

Mindkét volt tiszteletbeli konzul kifogásolja, hogy hosszú szolgálatuk lezárásakor nem kaptak hivatalos köszönő- vagy elismerő levelet. Nyílt levelükben arra kérik a külügyi vezetést, hogy pártatlanul vizsgálja felül a döntések körülményeit, és objektíven értékelje azt a több évtizedes munkát, amelyet állításuk szerint Magyarország érdekeit szolgálva végeztek.