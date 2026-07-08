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Nyitókép: Pixabay

Egyre több a kábítószeres levél

Infostart / MTI

A mostani esetben a nő nem bízta a véletlenre, kétféle kábítószert is használt.

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a Kazincbarcikai Járásbíróság egy nőt, aki kábítószerekkel átitatott levelet küldött börtönben lévő élettársának – közölte a Miskolci Törvényszék.

A bíróság az előkészítő ülésen rendvédelmi szerv létesítményében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében mondta ki bűnösnek a nőt, és 2 év, 4 évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

A vádirat szerint a nő 2024 novemberében az izsófalvai postahivatalban olyan levelet adott fel a börtönben lévő élettársának, amit kétféle kábítószerrel itatott át. A levelet a büntetés-végrehajtási intézet lefoglalta.

A bíróság

  • enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerő vallomását, büntetlen előéletét, azt, hogy kiskorú gyermekek eltartásáról köteles gondoskodni, valamint a kábítószer hatóanyag-tartalmát.
  • súlyosító körülménynek tekintették, hogy elszaporodtak az ilyen típusú cselekmények, és hogy kétféle kábítószer is volt a levélen.
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