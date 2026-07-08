Egyre több a kábítószeres levél

Jelentősen átrendeződik az európai luxusingatlanok piaca 2026 első felében, miután az amerikai és brit vásárlók térnyerésével párhuzamosan némileg visszaesett a kontinensen belüli kereslet - írja kutatásában a Knight Frank Research. A határokon átnyúló tranzakciókat és a relatív vásárlóerőt elsősorban a devizaárfolyamok, különösen az erős angol font alakítják, ami tovább fűti a legnépszerűbb dél-európai és nagyvárosi célpontok áremelkedését, ráadásul az előrejelzések szerint a drágulás a jövőben is folytatódik.