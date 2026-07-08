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Melléthei-Barna Márton, a bizottság Tisza párti alelnöke az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében 2026. július 8-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Melléthei-Barna Márton: az előző rendszer lebontása szükségszerű

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának alelnöke szerint a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátumhosszának maximálása.

A Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában Melléthei-Barna Márton azt mondta, a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátumhosszának maximálása.

A Tisza Párt országgyűlési képviselője kiemelte: a mandátumhossz korlátozásának jogi indoka az, hogy olyan hatalomkoncentráció alakult ki az előző kormány idején, amelyben új erő vagy új ember képtelen volt megjelenni. Úgy véli, a NER nem volt demokratikus, sokkal inkább mutatott egy „betokosodott feudális rendszer felé”. Az elmúlt években túl sokszor, túlságosan nagy hatalmat kapott a Fidesz-KDNP, és visszaélt vele – jegyezte meg az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának alelnöke. Mint fogalmazott,

az ellenzék alkalmatlansága garantálta a Fidesz győzelmét hosszú időn keresztül.

Melléthei-Barna Márton a vita során közölte: az új kormány célkitűzése az, hogy verseny legyen a gazdaságban, a média területén és a politikában is. Hozzátette: a mandátumhossz maximálása olyan szabály, ami szerepelt a Tisza Párt választási programjában, és illeszkedik az európai jogrendhez is.

Mi Hazánk: jogalkotási terrorizmust készítenek elő

Apáti István (Mi Hazánk) a vitában azt hangsúlyozta, hogy a mandátumhossz korlátozására vonatkozó javaslat sem hazai, sem nemzetközi egyezményeknek nem felel meg, „csak már lezsírozták”. Elmondta, hogy álláspontja szerint az országgyűlési képviselőkre vonatkozó 12 éves korlátozást „egy az egyben ki kell hagyni” a törvényből, vagy pedig azzal a feltétellel benne hagyni, hogy a 12 év számítása a hatálybalépéssel vegye kezdetét.

Apáti István úgy fogalmazott, ami a törvényjavaslatban le van írva az szerinte "jogalkotási terrorizmus." A képviselő arra kérte a kormányt, hogy tartózkodjon az egypárti diktatúra kiépítésétől, és ne játssza, ne hazudja el a demokráciát. Hozzátette: ha a mostani ellenzék nyújtott volna be ilyen törvényjavaslatot, akkor a tiszás képviselők „náci, fasiszta diktatúrának” neveznék az abban foglaltakat.

Tóth Norbert (Tisza) közölte, ha egy országgyűlési képviselőnek lejár a 12 éves mandátuma, attól még nem lesz eltiltva a közügyektől,

adott esetben vállalhat miniszteri, államtitkári vagy akár polgármesteri szerepet is, vagyis tovább dolgozhat a hazájáért, ha szeretne.

Tóth Norbert hangsúlyozta: mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az elmúlt évek során kiépült rendszer soha többé ne térhessen vissza. Hozzátette: erre a kormányt felhatalmazza a magyar emberek akarata, akik azt szeretnék, hogy véghez is vigyék, amit a választási kampányban ígértek.

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