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Az ankarai NATO-csúcs egyik fő kérdése az lesz, hogyan lehet a korábban vállalt nagyobb védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani – írta Orbán Anita külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán.
Nyitókép: Orbán Anita/Facebook

Orbán Anita az ankarai NATO-csúcsról jelentkezett

Infostart / MTI

Az ankarai NATO-csúcs egyik fő kérdése az lesz, hogyan lehet a korábban vállalt nagyobb védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani – írta Orbán Anita külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán.

A külügyminiszter úgy fogalmazott: „erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és erősebb védelmi ipari együttműködésre van szükség”.

A NATO, vagyis az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Magyarország biztonságának egyik legfontosabb garanciája. A NATO alapelve egyszerű: a szövetségesek közösen gondoskodnak egymás védelméről, és ha egy tagállamot támadás ér, az az egész szövetséget érinti – írta.

A NATO-csúcs a szövetség legmagasabb szintű politikai találkozója. Ilyenkor a tagállamok állam- és kormányfői ülnek egy asztalhoz, hogy a közös biztonságot érintő legfontosabb stratégiai döntéseket meghozzák.

Az idei csúcsot Ankarában rendezik. A helyszínnek is jelentősége van, hiszen Törökország a NATO déli szárnyának kulcsszereplője, Európa, a Fekete-tenger térsége és a Közel-Kelet találkozásánál – mutatott rá Orbán Anita.

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