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Szilágyi Tibor színművész.
Nyitókép: Nagy Ervin/Facebook

Július közepén búcsúztatják Szilágyi Tibort

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Július 16-án 14 órakor búcsúztatják Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt a Farkasréti temető ravatalozójában – közölte a művész családja.

A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2026. július 2-án, 83 éves korában hunyt el.

Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Többek között a kecskeméti Katona József Színház, a veszprémi Petőfi Színház, a Thália Színház, a József Attila Színház, a Nemzeti Színház, a Vígszínház és az Új Színház művésze is volt. Később a Soproni Petőfi Színház művészeti igazgatójaként, majd a Budapesti Kamaraszínház tagjaként is dolgozott.

Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást.

Szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, ő volt Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja.

Verseskötetei Égi fény és Emlékszilánkok címmel jelentek meg.

Szilágyi Tibor a rádióban is gyakran volt hallható, többek között kabarékban.

Munkásságáért 1975-ben Jászai Mari-díjat, 1982-ben érdemes művész, 1987-ben kiváló művész címet kapott. 2007-ben Kossuth-díjjal tüntették ki erőteljes színészi alakításaiért és rendezői munkássága elismeréseként. 2018-ban Tolnay Klári Művészeti díjat kapott.

A gyászjelentés szerint az elhunytat a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium saját halottjának tekinti.

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