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Nyitókép: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert

Vízesés, tó, pálmafák – megmutatták, milyen lett Budapest új városi oázisa

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Videó készült arról, hogyan alakították ki a Biodómot és hogy milyen is lett végezetül.

Trópusi-szubtrópusi növényzettel, ritkán látható állatokkal, valamint csaknem harminc élethű, életnagyságú őshüllővel várja a látogatókat a budapesti állatkert Biodómjában a Városi Oázis, amely múlt szerdán nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A Fővárosi Állat- és Növénykerthez tartozó létesítmény látogatható területének csaknem harmadát növényzet borítja. A növények telepítése még 2021-ben kezdődött a filmiparból származó pálmákkal: a Biodómban látható, tekintélyes méretű kanári datolyapálmákat és közönséges datolyapálmákat a Marvel Studios részben Magyarországon forgatott minisorozatának, a Holdlovagnak a díszleteként használták.

A rengeteg növény mellett számos ritka állatot is megpillanthatnak a látogatók. Emellett harmincnál is több különféle dinoszaurusz és egyéb őshüllő élethű, életnagyságú modellje segít felidézni a földtörténeti múltat. Sok közülük mozogni is képes.

Íme a videó arról, hogyan hozták létre ezt a különleges teret:

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Kezdőlap    Belföld    Vízesés, tó, pálmafák – megmutatták, milyen lett Budapest új városi oázisa

dinoszaurusz

fővárosi állat- és növénykert

biodóm

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