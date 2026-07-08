ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.85
usd:
314.55
bux:
141009.58
2026. július 8. szerda Ellák
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnöke beszél sajtótájékoztatón az Operaház Székely Bertalan termében 2022. szeptember 27-én. A tájékoztatón bejelentették, hogy ettől az évtől a Magyar Állami Operaház ad otthont az M4 Sport-Az Év Sportolója Gálának, amelyet a következő három évben is az M4 Sport közvetít majd élőben.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Bizalmatlansági indítvány Szöllősi György ellen – helyén maradt az MSÚSZ elnöke

Infostart

Többségben voltak a szavazáson azok, akik az eddigi elnök maradását kívánták.

Rendkívüli közgyűlést tartottak szerdán Lakiteleken a Magyar Sportújságírók Szövetségének tagjai, akik közül többen bizalmatlansági indítványt indítottak az elnök Szöllősi György – most már csak volt Nemzeti Sport-főszerkesztő – ellen.

A közgyűlés az elnök és a teljes elnökség visszahívására irányult.

Mint az Index összefoglalójából kiderül, Szöllősi György 2007 óta tagja a szervezet elnökségének, 11 éve pedig az elnöke az MSÚSZ-nek, a Nemzeti Sportot csaknem 10 éven át vezette főszerkesztőként. Kapcsolatai révén létrehozta a sportkönyvek, sporttárgyú kiállítások megvalósításához anyagi támogatást nyújtó Nagy Béla-programot és a Csillag Imre Ösztöndíprogramot (2015), amellyel sportújságírók külföldi tudósításait finanszírozta részben.

Beindította a munkanélkülivé váló kollégák pályázat útján történő egyszeri segélyezését. Szöllősi bevezette azt a szokást, először a 2016-os franciaországi labdarúgó-Európa-bajnokságon, hogy tudósítói ebéd keretében vendégül látta az adott eseményen dolgozó magyar újságírókat.

A kritikák kereszttüzébe azért került, mert a politikai hatalom kiszolgálójává tette a szervezetet a kritikusok szerint, a kormánykritikus újságírók lassacskán szinte mind ki is léptek a szervezetből, vagy be sem léptek.

A 2026-os választási kampányban még magasabb sebességi fokozatra kapcsolt a Szöllősi György által nyíltan, vállaltan végzett pártpolitikai tevékenység, a Tisza hatalomra kerülése esetén mindenféle anyagi és egzisztenciális veszéllyel fenyegetett egy fideszes kiáltvány, amelyet újabb követett.

A rendkívüli közgyűlésre még határon túli MSÚSZ-tagok is érkeztek.

Szöllősi György 11.40-kor nyitotta meg a rendkívüli közgyűlést, elsőnek a levezető elnököt választották meg Pajor-Gyulai László személyében. Első felszólalóként Szekeres Tamás, a Blikk korábbi főmunkatársa, egy hónapja nyugdíjas sportújságíró olvasta Szöllősi fejére a „bűneit", és nyolcperces beszéde végén lemondásra szólította fel az MSÚSZ elnökét. Ezt követően Dunda György kárpátaljai újságíró arról beszélt, milyen sokat tett a Szöllősi vezette MSÚSZ a határon túli sajtómunkásokért, majd Gergelics József, az MTI munkatársa szólalt fel, és citálta a február 15-én kibocsátott petíciót, majd az Orbán-levelet, amely nyílt politikai kortesfogalmazvány volt. Felidézte, hogy Szöllősi szánt szándékkal szegte meg a MSÚSZ alapszabályát, ezért felszólította, hogy addig mondjon le önként, ameddig még ezt arcvesztés nélkül megteheti. Győri Ferenc, a bizalmatlansági indítványt megfogalmazó csoport vezéralakja, némi iróniával, jó munkát kívánt Szöllősinek a Puskás Akadémia sajtófőnökeként. Novotny Zoltán, a hazai sportújságíró társadalom doyenje videóüzenetében citálta Kodály Zoltán arra vonatkozó válaszát, amikor Rákosi Mátyás felkérte egy új himnusz megírására: „Jó a régi!" Palotai Barnabás újságíró a szakma integritásának elvesztését kérte számon Szöllősin nagy hatású beszédében, és azt a reményét fejezte ki, hogy talán a Szöllősi utáni korszakban ezt az integritást és a szakma megtépázott becsületét vissza lehet szerezni.

Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió felfüggesztett főszerkesztője, miután leszögezte, hogy ő is helytelenítette a petíció megjelentetését, illetve az Orbán-levél szétküldését, különbséget tett a destruktív és a konsktruktív bizalmatlansági indítvány között. Arra a konklúzióra jutott, hogy Szöllősi több évtizedes tevékenységének jóval több volt a pozitívuma, mint a negatívuma, tehát egy bocsánatkérés után maradjon, ahogy ezt Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke is hangsúlyozta.

Aztán megkezdődött a másfél óráig tartó szavazási procedúra. Végül 202 szavazatból 85-en voksoltak az elnökség menesztésére, 104-en a maradásra, a többi szavazat érvénytelen vagy tartózkodó volt.

Tehát a régi elnökség és Szőlősi György elnök maradt továbbra is a posztján.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Bizalmatlansági indítvány Szöllősi György ellen – helyén maradt az MSÚSZ elnöke

szöllősi györgy

msúsz

sportújságírás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megvannak a kiskereskedelmi fogyasztásbővülés kitörési pontjai
elemző

Megvannak a kiskereskedelmi fogyasztásbővülés kitörési pontjai
A magyar kiskereskedelem tavaly 20 290 milliárd forintos forgalmat ért el, amellyel ismét növekedési pályára került, bár a régióhoz képest továbbra is lemaradásban van – derült ki az MBH Bank Ágazati Kitekintő rendezvénysorozatának legfrissebb eseményén. A részletekről Báthori Bence, az MBH Elemzési Centrum ágazati elemzője beszélt.
Melléthei-Barna Márton: az előző rendszer lebontása szükségszerű

Melléthei-Barna Márton: az előző rendszer lebontása szükségszerű

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának alelnöke szerint a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátumhosszának maximálása.
 

Lépett a KDNP a budapesti parkolóautomaták leszerelésének ügyében

A Védvonal és Orbán Viktor is megszólalt Szakács István ügyében

Három hétre előre lehet foglalni a Karmelitába

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.08. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket

Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket

A részvénypiaci hangulat jelenleg rendkívül törékeny, két meghatározó téma uralja most a tőzsdéket, az egyik a mesterséges intelligenciához köthető részvények esése, a másik pedig az iráni konfliktus alakulása. Ma az utóbbi került a figyelem középpontjába: az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus újabb fordulata miatt ugyanis emelkedni kezdett az olaj és a földgáz ára, miközben az európai és az amerikai tőzsdék is lefordultak. A negatív nemzetközi hangulat alól a régiós  részvénypiacok valamelyest kilógnak, relatív felülteljesítést láthatunk a magyar tőzsdén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nincs megállapodás, jön a sztrájk a hazai IKEA áruházakban: ezt követelik a dolgozók a cégtől

Nincs megállapodás, jön a sztrájk a hazai IKEA áruházakban: ezt követelik a dolgozók a cégtől

Várhatóan figyelmeztető sztrájkot tartanak a dolgozók mindhárom magyarországi IKEA-áruházban, miután eredménytelenül zárultak a béremelésről szóló tárgyalások.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens to hit Iran 'hard again tonight' after saying ceasefire 'is over'

Trump threatens to hit Iran 'hard again tonight' after saying ceasefire 'is over'

Iran has not responded to remarks made by the US president at a Nato summit. It comes after both sides exchanged strikes overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 8. 16:04
Csak középső védő ne rúgjon tizenegyest!
2026. július 8. 15:06
Összeállt a vízilabda Világkupa-döntő kerete: ők mennek Sydney-be
×
×