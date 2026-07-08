Bizalmatlansági indítvány Szöllősi György ellen – helyén maradt az MSÚSZ elnöke

Rendkívüli közgyűlést tartottak szerdán Lakiteleken a Magyar Sportújságírók Szövetségének tagjai, akik közül többen bizalmatlansági indítványt indítottak az elnök Szöllősi György – most már csak volt Nemzeti Sport-főszerkesztő – ellen.

A közgyűlés az elnök és a teljes elnökség visszahívására irányult.

Mint az Index összefoglalójából kiderül, Szöllősi György 2007 óta tagja a szervezet elnökségének, 11 éve pedig az elnöke az MSÚSZ-nek, a Nemzeti Sportot csaknem 10 éven át vezette főszerkesztőként. Kapcsolatai révén létrehozta a sportkönyvek, sporttárgyú kiállítások megvalósításához anyagi támogatást nyújtó Nagy Béla-programot és a Csillag Imre Ösztöndíprogramot (2015), amellyel sportújságírók külföldi tudósításait finanszírozta részben.

Beindította a munkanélkülivé váló kollégák pályázat útján történő egyszeri segélyezését. Szöllősi bevezette azt a szokást, először a 2016-os franciaországi labdarúgó-Európa-bajnokságon, hogy tudósítói ebéd keretében vendégül látta az adott eseményen dolgozó magyar újságírókat.

A kritikák kereszttüzébe azért került, mert a politikai hatalom kiszolgálójává tette a szervezetet a kritikusok szerint, a kormánykritikus újságírók lassacskán szinte mind ki is léptek a szervezetből, vagy be sem léptek.

A 2026-os választási kampányban még magasabb sebességi fokozatra kapcsolt a Szöllősi György által nyíltan, vállaltan végzett pártpolitikai tevékenység, a Tisza hatalomra kerülése esetén mindenféle anyagi és egzisztenciális veszéllyel fenyegetett egy fideszes kiáltvány, amelyet újabb követett.

A rendkívüli közgyűlésre még határon túli MSÚSZ-tagok is érkeztek.

Szöllősi György 11.40-kor nyitotta meg a rendkívüli közgyűlést, elsőnek a levezető elnököt választották meg Pajor-Gyulai László személyében. Első felszólalóként Szekeres Tamás, a Blikk korábbi főmunkatársa, egy hónapja nyugdíjas sportújságíró olvasta Szöllősi fejére a „bűneit", és nyolcperces beszéde végén lemondásra szólította fel az MSÚSZ elnökét. Ezt követően Dunda György kárpátaljai újságíró arról beszélt, milyen sokat tett a Szöllősi vezette MSÚSZ a határon túli sajtómunkásokért, majd Gergelics József, az MTI munkatársa szólalt fel, és citálta a február 15-én kibocsátott petíciót, majd az Orbán-levelet, amely nyílt politikai kortesfogalmazvány volt. Felidézte, hogy Szöllősi szánt szándékkal szegte meg a MSÚSZ alapszabályát, ezért felszólította, hogy addig mondjon le önként, ameddig még ezt arcvesztés nélkül megteheti. Győri Ferenc, a bizalmatlansági indítványt megfogalmazó csoport vezéralakja, némi iróniával, jó munkát kívánt Szöllősinek a Puskás Akadémia sajtófőnökeként. Novotny Zoltán, a hazai sportújságíró társadalom doyenje videóüzenetében citálta Kodály Zoltán arra vonatkozó válaszát, amikor Rákosi Mátyás felkérte egy új himnusz megírására: „Jó a régi!" Palotai Barnabás újságíró a szakma integritásának elvesztését kérte számon Szöllősin nagy hatású beszédében, és azt a reményét fejezte ki, hogy talán a Szöllősi utáni korszakban ezt az integritást és a szakma megtépázott becsületét vissza lehet szerezni.

Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió felfüggesztett főszerkesztője, miután leszögezte, hogy ő is helytelenítette a petíció megjelentetését, illetve az Orbán-levél szétküldését, különbséget tett a destruktív és a konsktruktív bizalmatlansági indítvány között. Arra a konklúzióra jutott, hogy Szöllősi több évtizedes tevékenységének jóval több volt a pozitívuma, mint a negatívuma, tehát egy bocsánatkérés után maradjon, ahogy ezt Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke is hangsúlyozta.

Aztán megkezdődött a másfél óráig tartó szavazási procedúra. Végül 202 szavazatból 85-en voksoltak az elnökség menesztésére, 104-en a maradásra, a többi szavazat érvénytelen vagy tartózkodó volt.

Tehát a régi elnökség és Szőlősi György elnök maradt továbbra is a posztján.