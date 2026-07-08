Előfordult, hogy csak másodszori próbálkozásra sikerültek az online és bolti kártyás fizetések, a technikai hiba az ATM-ekre is kiterjedt. A hiba a bank belső rendszerében keletkezett – mondta Endrényi Balázs.

A pénzintézet holnapján reggel közölték, hogy technikai okokból előfordulhat, hogy egyes OTP Bank által kibocsátott kártyáknál a tranzakciók sikertelenek és a bank munkatársai mindent megtesznek, hogy ismét megfelelő módon működjön a rendszer.

Délelőtt tíz órára a szolgáltatás országosan helyreállt.