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Fennakadás volt az OTP-nél a kártyás fizetésekben – itt a magyarázat

Infostart / MTI

Egyes OTP Bank által kibocsátott kártyáknál fennakadás volt a fizetésekben a délelőtti órákban, a szolgáltatás délelőtt tíz órára helyrállt – közölte Endrényi Balázs, az OTP Bank vállalati kommunikációs vezetője szerdán.

Előfordult, hogy csak másodszori próbálkozásra sikerültek az online és bolti kártyás fizetések, a technikai hiba az ATM-ekre is kiterjedt. A hiba a bank belső rendszerében keletkezett – mondta Endrényi Balázs.

A pénzintézet holnapján reggel közölték, hogy technikai okokból előfordulhat, hogy egyes OTP Bank által kibocsátott kártyáknál a tranzakciók sikertelenek és a bank munkatársai mindent megtesznek, hogy ismét megfelelő módon működjön a rendszer.

Délelőtt tíz órára a szolgáltatás országosan helyreállt.

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