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Jeanne Shaheen amerikai szenátor a Joseph Aun libanoni államfõvel tartott megbeszélést követõ sajtóértekezleten Bejrútban 2025. augusztus 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Vael Hamzeh

Magas rangú amerikai delegáció érkezik Budapestre

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A NATO-csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar–amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd.

A delegációt Jeanne Shaheen demokrata szenátor vezeti, aki a Szenátus külügyi bizottságának rangidős tagja és a NATO-megfigyelő csoport társelnöke. A küldöttség tagja Dick Durbin demokrata szenátor, valamint Mike Turner republikánus képviselő is.

Az amerikai Külügyminisztérium közleménye szerint, amit az Index szemlézett, Shaheen üdvözli, hogy a Magyar Péter vezette kormány szorosabb együttműködésre törekszik az Európai Unióval és a NATO-val, amelyeket az európai biztonság és jólét alapvető pilléreinek nevezett.

A delegáció ugyanakkor nem találkozik a miniszterelnökkel, mivel Magyar Péter korábban jelezte: a NATO-csúcs után a hét végéig Törökországban tartózkodik szabadságon.

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