Magas rangú amerikai delegáció érkezik Budapestre

A delegációt Jeanne Shaheen demokrata szenátor vezeti, aki a Szenátus külügyi bizottságának rangidős tagja és a NATO-megfigyelő csoport társelnöke. A küldöttség tagja Dick Durbin demokrata szenátor, valamint Mike Turner republikánus képviselő is.

Az amerikai Külügyminisztérium közleménye szerint, amit az Index szemlézett, Shaheen üdvözli, hogy a Magyar Péter vezette kormány szorosabb együttműködésre törekszik az Európai Unióval és a NATO-val, amelyeket az európai biztonság és jólét alapvető pilléreinek nevezett.

A delegáció ugyanakkor nem találkozik a miniszterelnökkel, mivel Magyar Péter korábban jelezte: a NATO-csúcs után a hét végéig Törökországban tartózkodik szabadságon.