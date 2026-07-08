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Egy bányató partja kékeszöld vízzel.
Nyitókép: Unsplash

Lassan végleg eltűnik egy tó Pécsnél

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A második ütemmel folytatódik az egykori Karolina bánya rekultivációja: több mint négyszázezer tonna föld és más töltőanyag kerül a tóba.

Pécs északi peremén várja sorsát az egykori Karolina bánya területe. 36 éven keresztül (1968-tól 2004-ig) végeztek itt külszíni szénbányászatot; volt olyan időszak, amikor évente több mint 400 ezer tonna szenet termeltek ki. Így keletkezett a egy 80 méter mély bányatölcsér, az annak alján az összegyűlt csapadékvízből pedig egy 28 méter mély tó – írja a Magyar Építők.

A közel 300 hektáros régi bányaterület több mint 20 éve inaktív. Felszámolása 2018-ban kezdődött el, most pedig a második ütemmel folytathatja a terület rendbetételét az EWC Rekultivációs Kft. Nagyjából 600 millió forint keretösszeg áll rendelkezésére, a társaság nettó ajánlati ára 519 millió forint volt.

Idén május 1. és 2027. április 30. között a társaság összesen 405 ezer köbméter meddőanyag és föld jövesztéséért, rakodásáért és szállításáért felel a bányaüzem meddőhányójáról a külfejtési bányagödörbe, valamint a véglegesen kialakított térfelületre – írja a szakportál.

A cég feladatai közé tartozik a túlméretes kőtömbök aprítása és szállítása, a korábban kitermelt meddőanyag elhelyezése a bányagödörben, és ezzel párhuzamosan a bányató vizének kiszivattyúzása is. Emellett az EWC Rekultivációs Kft. vállalta a területen elszaborodott invazív akácfák kitermelését és a faanyag elszállítását, a helyükre pedig őshonos növényzet telepítését.

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